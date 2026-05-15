Samsung chce Applu vypálit rybník! Své chytré brýle chce představit už letos

Trh s chytrými brýlemi se začíná velmi rychle měnit. Zatímco se v posledních měsících nejčastěji mluvilo hlavně o tom, kdy své první AI brýle představí Apple, zdá se, že Samsung bude nakonec výrazně rychlejší. Podle informací jihokorejského deníku Seoul Economic Daily totiž plánuje ukázat své nové „Galaxy Glasses“ už letos v červenci na akci Galaxy Unpacked.
Samsung tím zároveň získává poměrně zajímavý náskok. Apple sice na vlastních chytrých brýlích údajně intenzivně pracuje, většina úniků ale zatím počítá až s rokem 2027. Některé zdroje připouštějí možnost dřívější ukázky, nicméně nic není potvrzené.
Samsung chce vsadit hlavně na umělou inteligenci
Podle dostupných informací nebudou nové brýle od Samsungu klasickým AR zařízením s displejem přímo před očima. Konstrukčně mají být mnohem blíž dnešním chytrým brýlím s kamerou, reproduktory a mikrofony. Podobný koncept už dnes úspěšně funguje například u produktů od Mety.
Hlavní roli má hrát umělá inteligence Gemini od Googlu. Brýle budou údajně schopné analyzovat obraz z kamery v reálném čase a reagovat na dotazy uživatele podle toho, co právě vidí. Jinými slovy, pokud se podíváte na budovu, produkt nebo třeba jídelní lístek, AI vám může okamžitě nabídnout informace bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy.
Samsung zároveň počítá s úzkým propojením s telefony Galaxy a chytrou domácností SmartThings. Brýle se tak mají stát další součástí širšího ekosystému zařízení.
Apple podle všeho míří velmi podobným směrem
Zajímavé je, že podle dosavadních úniků plánuje Apple téměř totožný koncept. Jeho první generace chytrých brýlí údajně také nebude obsahovat displej. Místo toho má sázet na kamery, mikrofony, reproduktory a integraci se Siri a Apple Intelligence.
Proč? Právě absence displeje totiž výrazně snižuje hmotnost, spotřebu energie i technickou složitost zařízení. Výsledkem mohou být brýle, které budou působit mnohem civilněji a nebudou na první pohled připomínat experimentální technologii. Ostatně právě nenápadný vzhled je dnes jedním z hlavních důvodů úspěchu chytrých brýlí s AI funkcemi. Lidé totiž nechtějí nosit velké futuristické headsety. Chtějí zařízení, které vypadá jako běžné dioptrické nebo sluneční brýle.
Fotogalerie
Samsung údajně chystá i širší skládací telefon
Červencová akce Galaxy Unpacked ale podle všeho nebude jen o chytrých brýlích. Samsung zde má představit také nové generace skládacích telefonů Galaxy Z Fold8 a Z Flip8. Kromě nich se stále častěji objevují zmínky o modelu Fold Wide.
Právě ten je zajímavý hlavně tím, že má nabídnout širší konstrukci podobnou tomu, co se očekává od prvního skládacího iPhonu. Samsung totiž doposud používal poměrně úzké displeje, zatímco Apple má podle úniků vsadit na širší poměr stran připomínající menší iPad. Je docela dobře možné, že Samsung tímto krokem reaguje právě na očekávaný příchod skládacího iPhonu a snaží se obsadit podobný segment trhu ještě před Applem.
Rok 2026 může být pro chytré brýle zlomový
Ještě před dvěma lety působily chytré brýle spíš jako okrajová kategorie. Situace se ale začíná rychle měnit. Rozvoj generativní umělé inteligence totiž ukázal, že právě podobná nositelná elektronika může být pro AI ideálním zařízením. Telefon totiž člověk musí vytáhnout z kapsy. Brýle ale mohou reagovat okamžitě a přirozeněji. Kamera vidí to, co uživatel, mikrofony slyší okolí a reproduktory mohou poskytovat odpovědi téměř bez nutnosti používat displej.
Právě proto dnes do chytrých brýlí investují prakticky všichni velcí technologičtí hráči. Google připravuje Android XR, Meta dál rozšiřuje své AI brýle a Apple podle všeho nechce zůstat pozadu.
Pokud Samsung skutečně nové Galaxy Glasses představí už letos v červenci, získá nejen mediální pozornost, ale hlavně několik důležitých měsíců náskoku před Applem. A v rychle se rozvíjejícím světě AI může být právě tohle mimořádně důležité.