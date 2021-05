Legendární investor Warren Buffett prozradil, zda nelituje loňského velkého prodeje akcií Applu

Na konci února tohoto roku společnost Berkshire Hathaway Inc. Warrena Buffetta ve své výroční zprávě informovala investory ohledně investic v posledním roce. I přes fakt, že Apple patřil mezi největší kmenové investice, prodala společnost 9,81 milionů akcií AAPL. I taková legenda jako Warren Buffett se ale může „seknout“, což nepřímo uznal během uplynulého víkendu. Řekl totiž, že rozhodnutí prodat výše zmíněný počet akcií byla pravděpodobně chyba. Akcie totiž od tohoto prodeje povyskočily o 5,4 %.

Ve svém víkendovém projevu řekl, že Apple je neuvěřitelným produktem a neuvěřitelnou značkou. Dle jeho slov hraje Apple v životech lidí obrovskou roli. Když poté dodal, že iPhone používá pouze jako telefon, sám uznal, že je pravděpodobně jediným v zemi. Buffettovu vyjádření ohledně „pravděpodobné chyby“ přitakával i viceprezident Berkshire Hathaway Charlie Munger, jenž dodal, že Tim Cook v mnoha ohledech dokázal to, co Steve Jobs ne. Viceprezident se taktéž vyjádřil k populární investiční aplikaci pro iPhone s názvem Robinhood. „Je opravdu hrozné, že něco takového by čerpalo investice od civilizovaných a slušných lidí. Je to velmi špatné. Nechceme vydělávat peníze způsobem, který není pro lidi dobrý.“ Pokud by vás schůze akcionářů Berkshire Hathaway z nějakého důvodu zajímala, můžete se na ni podívat pod tímto odkazem. Sledujete ceny akcií?