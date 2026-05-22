Berkshire Hathaway pod novým vedením mění kurz. Přikoupila Google a výrazně pročistila portfolio

Komerční sdělení: Uplynulo 45 dní od konce prvního kvartálu, což na americkém trhu tradičně znamená jediné: investoři se konečně dozvěděli, jaké změny ve svých portfoliích udělaly největší fondy. Velká část pozornosti se i tentokrát soustředila na Berkshire Hathaway. Tentokrát ale šlo o výjimečný moment. Šlo totiž o první kvartál, ve kterém už firmu jako CEO vedl Greg Abel. Warren Buffett od 1. ledna 2026 předal roli generálního ředitele právě jemu a zůstal předsedou představenstva.
První pohled na nové 13F hlášení ukazuje, že nejde o žádnou revoluci ve směřování Berkshire, ale spíš o sérii menších, přesto poměrně výmluvných kroků. Největší pozornost vzbudilo výrazné navýšení pozice v Alphabetu. Berkshire v prvním kvartálu více než ztrojnásobila svůj podíl a podle dostupných dat navýšila pozici zhruba o 224 až 225 %. Alphabet se tak dostal mezi největší akciové sázky Berkshire a hodnota této investice přesáhla 16 miliard dolarů. Právě to je asi nejzajímavější signál z celého reportu, protože jde o výraznější posílení technologické expozice v době, kdy Berkshire v posledních letech k velkým nákupům v technologickém sektoru přistupovala spíš opatrně.
Vedle Alphabetu přibyly v portfoliu i dvě nové pozice. Berkshire se vrátila do aerolinek prostřednictvím Delta Air Lines, kde podle Barron’s vybudovala zhruba tří miliardovou pozici. Novou, i když velmi malou sázkou, se stala také Macy’s. K tomu firma přidala i akcie Alphabetu třídy C, což sice technicky působí jako nová pozice, ale ve skutečnosti jde spíš o rozšíření už existující investice do Googlu. Menší navýšení se týkalo také New York Times a Lennaru, tam už ale šlo spíš o kosmetické úpravy než o zásadní změnu investiční teze.
Zajímavé ale není jen to, co Berkshire nakupovala. Stejně důležité je i to, co prodávala. Firma dál osekávala některé velké a známé pozice včetně Bank of America a Chevronu, i když obě společnosti zůstávají mezi největšími položkami portfolia. Vedle toho snížila expozici i v dalších jménech, například v Constellation Brands. To samo o sobě není pro Berkshire nijak neobvyklé. Mnohem větší pozornost ale vzbudila vlna úplných odchodů z portfolia.
Zdroj: Dataroma
Právě tady byl první kvartál pod Abelem opravdu výjimečný. Berkshire kompletně opustila více než desítku titulů, včetně Visa, Mastercard, UnitedHealth, Amazonu nebo Domino’s Pizza. Podle mediálních interpretací šlo ve velké míře o pozice spojované s investičním manažerem Toddem Combsem, který letos z firmy odešel. To by naznačovalo, že Berkshire po personální změně zároveň přistoupila i k výraznému úklidu v části portfolia, která nebyla přímo navázaná na dlouhodobé Buffettovy největší sázky. Takový krok by nebyl ve světě fondů nijak bezprecedentní, ale u Berkshire přece jen působí výrazněji než v minulosti, kdy úplných výprodejů bývalo za kvartál zpravidla méně.
Celkový obrázek tedy není o velikosti jednotlivých obchodů, ale spíš o jejich počtu a skladbě. Greg Abel v prvním kvartálu neudělal žádný jeden monumentální tah, který by přepsal DNA Berkshire. Místo toho ale investoři viděli první známky toho, jak může portfolio vypadat po Buffettově odchodu z exekutivního vedení. Více prostoru dostaly technologické akcie, zejména Alphabet, současně ale došlo k výraznému pročištění menších pozic. Portfolio Berkshire se podle dostupných dat smrsklo z přibližně 40 titulů na 26 a jeho hodnota klesla na zhruba 263 miliard dolarů.
Pro trh je teď klíčová hlavně jedna otázka: bude Greg Abel v dalších kvartálech pokračovat spíš v Buffettově konzervativní linii, nebo začne portfolio přece jen víc přetvářet podle vlastního pohledu? První kvartál zatím naznačuje spíš evoluci než revoluci. Zároveň ale ukazuje, že Berkshire vstupuje do nové éry, ve které budou investoři každou změnu sledovat ještě pozorněji než dřív. Pokud vás zajímá, jak se portfolio Berkshire mění pod vedením Grega Abela, více se dozvíte v novém videu od XTB.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně