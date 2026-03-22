Abel přichází: Co vzkázal nový šéf akcionářům Berkshire Hathaway?

Komerční sdělení: Společnost Berkshire Hathaway je neodmyslitelně spjatá se jménem Warrena Buffetta. K začátku letošního roku však tento legendární investor po dlouhých dekádách v čele firmy skončil. Na jeho místo nastoupil Greg Abel, který v rámci výroční zprávy zveřejnil svůj historicky první dopis akcionářům. Pro investory šlo o zásadní test: změní se pod novým podpisem i směřování celé ikonické firmy, nebo zůstane kurz zachován?
Evoluce místo revoluce: DNA firmy zůstává
Hned v úvodu Abel rozptýlil obavy z radikálních změn. Přiznal, že Buffett je pravděpodobně nejlepší investor všech dob, a zdůraznil, že základy Berkshire nestojí pouze na výnosech, ale na specifickém vztahu „partnerství“ s akcionáři. Tento přístup považuje za jádro firemní identity. Potvrdil také, že Warren Buffett zůstává předsedou, v kanceláři tráví pět dní v týdnu a je firmě stále k dispozici. Abel se jasně přihlásil k tradici otevřenosti. Zatímco v mnoha korporacích je komunikace s akcionáři spíše marketingem, Berkshire si zakládá na upřímnosti, a to i v případě chyb. Nový šéf připomněl, že management je pouze správcem cizího kapitálu, nikoliv jeho majitelem. V době, kdy se mnozí manažeři upínají k výsledkům příštího kvartálu, Abel deklaruje cíl mít firmu za dvacet let ještě silnější, ale kulturně věrnou svým kořenům.
Decentralizace jako konkurenční výhoda
Klíčem k úspěchu Berkshire je její decentralizovaný model. Abel potvrdil, že nebude měnit vysokou autonomii šéfů jednotlivých dceřiných podniků. Ti mají minimum byrokracie a maximální důvěru, protože rozhodnutí se dělají nejlépe tam, kde jsou lidé byznysu nejblíže. Centrála tak řeší především alokaci kapitálu, nikoliv operativní řízení. Tento „protikulturní" přístup, který se vyhýbá vrstvám schvalování a krátkodobým cílům, považuje Abel za hlavní magnet pro schopné manažery.
Kapitálová disciplína a první kroky nového šéfa
Investiční filozofie zůstává neměnná – investovat pouze do byznysů, kterým vedení rozumí a které mají trvalé výhody. Zadržování zisku má smysl jen tehdy, pokud každý dolar vytváří pro akcionáře alespoň dolar tržní hodnoty. To je důvod, proč se Berkshire historicky orientuje na růst vnitřní hodnoty namísto výplaty dividend. Zajímavá byla reakce trhu. Po zveřejnění výsledků a dopisu akcie Berkshire klesly o přibližně 5 %, což je na tuto firmu neobvykle vysoký propad. Greg Abel však v březnu 2026 vyslal silný signál důvěry. Společnost po delší pauze obnovila zpětné odkupy akcií (buybacky) a sám Abel oznámil, že svůj čistý plat využije k nákupu akcií Berkshire. Jeho první nákup představoval přibližně 15,3 milionu dolarů. Abelův nástup zatím působí jako evoluční proces. Nesnaží se být „novým Buffettem“, ale spíše odpovědným správcem fungujícího systému. Důvěru investorů si bude budovat postupně, ale jeho první kroky naznačují, že DNA Berkshire Hathaway zůstává v bezpečí.
