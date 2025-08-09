Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway: Příběh úspěchu a budoucnost firmy

Komerční sdělení: Warren Buffett je pojem, který ve světě investic netřeba dlouze představovat. Legendární investor, známý svým dlouhodobým a hodnotově orientovaným přístupem, dokázal po několik desetiletí stabilně překonávat výkonnost amerického akciového indexu S&P 500. S odhadovaným majetkem okolo 140 miliard USD patří mezi nejbohatší lidi planety a zároveň mezi nejvlivnější finanční osobnosti moderní historie.
Drtivou většinu svého jmění drží v akciích společnosti Berkshire Hathaway, kterou vede nepřetržitě od roku 1970 – tedy zhruba pětkrát déle než průměrný generální ředitel firem v indexu S&P 500. Během této doby přetvořil původně ztrátovou textilku v investiční a podnikatelský kolos, který dnes působí napříč desítkami odvětví. Berkshire se navíc stala první americkou netechnologickou společností, jejíž tržní kapitalizace překonala hranici 1 bilionu USD.
Jak je Berkshire strukturována
Berkshire Hathaway je často vnímána jako investiční fond – ačkoliv realita je komplexnější. Společnost lze zjednodušeně rozdělit do tří hlavních částí:
- Investiční portfolio – nejznámější složka, díky níž si Buffett získal reputaci jednoho z nejlepších investorů historie. Portfolio je zaměřeno na dlouhodobé držení kvalitních firem a jeho největšími pozicemi jsou aktuálně Apple, American Express a Coca-Cola. Celková hodnota portfolia přesahuje stovky miliard dolarů a jeho složení se mění jen postupně.
- Podniky vlastněné Berkshire – konglomerát drží desítky společností z oblastí pojišťovnictví, průmyslu, energetiky, služeb, železniční dopravy a spotřebního zboží. Mezi známé značky patří například pojišťovna Geico, železniční dopravce BNSF Railway nebo energetická společnost Berkshire Hathaway Energy.
- Hotovostní pozice – Berkshire si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň hotovosti a krátkodobých investic. Aktuálně jde o rekordní úroveň, a to nejen v absolutní hodnotě, ale i v poměru k velikosti firmy. Tyto prostředky slouží jako rezerva pro případné akvizice nebo reakce na tržní příležitosti.
Výkonnost a budoucnost společnosti
Historicky rostla hodnota Berkshire přibližně dvojnásobným tempem oproti indexu S&P 500. Tento náskok byl výsledkem kombinace trpělivého investování, strategických akvizic a přísné kontroly nákladů. V posledních letech se však tempo růstu přiblížilo celkovému trhu – a kvůli své enormní velikosti už Berkshire pravděpodobně nebude dosahovat tak výrazného náskoku jako dříve.
Rok 2025 přináší zásadní změnu: Warren Buffett oznámil, že po 55 letech odchází z čela společnosti. Jeho nástupcem bude dlouholetý spolupracovník Greg Abel, který má za sebou vedení klíčové divize Berkshire a pověst schopného, analyticky uvažujícího manažera. Investoři nyní pozorně sledují, zda dokáže udržet strategii a úspěchy, které firmu proslavily.
Zajímavosti a další informace
- Berkshire kombinuje prvky investičního holdingu a operativně řízených podniků – model, který se v takovém rozsahu jinde na trhu prakticky nevyskytuje.
- Diverzifikace příjmů chrání firmu před výkyvy v jednotlivých odvětvích.
- Buffett se proslavil i svou zdrženlivostí k dividendám – místo toho preferuje reinvestici zisků do nových příležitostí.
Aktuální valuaci, strukturu portfolia a podrobnosti o klíčových osobnostech společnosti naleznete v novém e-booku od XTB, který nabízí detailní pohled na fungování jedné z nejvýznamnějších firem světa.
