Berkshire Hathaway po letech znovu nakupuje. Co stojí za změnou strategie?

Komerční sdělení: Berkshire Hathaway patří mezi nejúspěšnější investiční příběhy v historii. Nedílnou součástí tohoto konglomerátu byl několik desetiletí Warren Buffett, který firmu vedl jako CEO a vybudoval z ní jednu z nejrespektovanějších společností na světě. Od začátku roku 2026 ale vedení převzal Greg Abel, který stojí před nelehkým úkolem navázat na Buffettův odkaz a zároveň ukázat vlastní investiční směřování.
První kvartál pod novým vedením nepřinesl žádné zásadní změny, druhé čtvrtletí už ale bylo výrazně zajímavější. Berkshire Hathaway po více než třech letech změnila přístup a opět se stala čistým kupcem akcií. Současně se po delší době začaly zotavovat i samotné akcie Berkshire, které se přibližují historickým maximům po téměř ročním období pohybu do strany.
Zisk Berkshire roste, nejdůležitější je ale kvalita podnikání
Berkshire Hathaway za druhý kvartál vykázala tržby ve výši 101,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 10 %. U této společnosti je však důležité rozlišovat dva různé typy výsledků. První část tvoří změny hodnoty investičního portfolia. Ty ve druhém kvartálu přinesly zisk 12,7 miliardy dolarů oproti 5 miliardám ve stejném období minulého roku. Warren Buffett ale dlouhodobě upozorňoval, že tuto položku není vhodné hodnotit krátkodobě, protože pouze odráží pohyb cen akcií na trhu a nemusí vypovídat o skutečné výkonnosti firmy.
Mnohem důležitější je provozní zisk z podniků, které Berkshire přímo vlastní. Ten vzrostl na 12,98 miliardy dolarů z 11,16 miliardy před rokem, tedy přibližně o 16 %. Pro společnost velikosti Berkshire jde o velmi solidní růst, protože její podnikatelské portfolio zahrnuje desítky firem z různých odvětví od pojišťovnictví přes energetiku až po průmysl.
Po třech letech Berkshire znovu nakupuje akcie
Největší pozornost investorů ale tradičně směřovala k investičnímu portfoliu. Berkshire Hathaway ve druhém kvartálu nakoupila akcie za 23,5 miliardy dolarů a prodala akcie pouze za 3,7 miliardy dolarů. Čistý nákup tak dosáhl téměř 20 miliard dolarů. To je výrazná změna oproti předchozímu období. V uplynulých 14 kvartálech za sebou, tedy více než tři roky, byla Berkshire čistým prodejcem akcií. Firma v tomto období spíše hromadila hotovost a čekala na vhodné příležitosti.
Zdroj: Company filings, FT research
Návrat k nákupům proto investoři vnímají jako důležitý signál. Berkshire historicky nepatří mezi společnosti, které by nakupovaly akcie bez rozmyslu. Pokud se firma rozhodne investovat desítky miliard dolarů, často to znamená, že vedení vidí atraktivní příležitosti nebo zajímavé ocenění některých společností.
Alphabet se dostává mezi největší sázky Berkshire
Jednou z nejzajímavějších změn je rostoucí pozice v Alphabetu, mateřské společnosti Googlu. Podle posledních informací se Alphabet poprvé dostal mezi pět největších akciových pozic Berkshire Hathaway vedle společností jako American Express, Apple, Bank of America a Coca-Cola. Berkshire navíc v červnu přímo investovala 10 miliard dolarů do nových akcií Alphabetu v rámci rekordní emise zaměřené na financování AI infrastruktury. Společnost tak získala akcie přibližně o 6 % levněji než byla tehdejší tržní cena.
Tento krok je zajímavý hlavně proto, že Berkshire se dlouhodobě stavěla k technologickým investicím opatrně. Rostoucí pozice v Alphabetu tak může naznačovat větší důvěru v dlouhodobý potenciál umělé inteligence a cloudových služeb.
Berkshire začala odkupovat vlastní akcie
Dalším důležitým signálem jsou zpětné odkupy vlastních akcií. Berkshire ve druhém kvartálu odkoupila své akcie za 4,5 miliardy dolarů, zatímco v prvním kvartálu šlo pouze o 235 milionů dolarů. Historicky Berkshire přistupuje k buybackům pouze tehdy, když vedení společnosti považuje vlastní akcie za atraktivně oceněné. Zvýšení zpětných odkupů proto může znamenat, že firma vidí ve své vlastní valuaci zajímavou příležitost.
Zdroj: XTB
Kvůli nákupům akcií a buybackům zároveň klesla hotovostní rezerva Berkshire z rekordních 397,4 miliardy dolarů na 365,5 miliardy dolarů. Jde o první výraznější pokles hotovosti přibližně za poslední čtyři roky.
Rizika stále zůstávají
Přestože Berkshire začala znovu investovat více kapitálu, společnost zároveň upozorňuje na přetrvávající nejistotu v globální ekonomice. Mezi hlavní rizika patří geopolitické konflikty, obchodní politika, cla nebo možné narušení dodavatelských řetězců. Berkshire ve svém reportu upozorňuje, že není možné přesně předpovědět, jaký dopad budou mít tyto faktory na dostupnost produktů, náklady firem nebo spotřebitelskou poptávku. Negativní vývoj by se mohl projevit jak v provozních výsledcích vlastních podniků, tak ve vývoji akciového portfolia.
První výraznější kroky Berkshire Hathaway pod vedením Grega Abela tak naznačují návrat k aktivnějšímu využívání kapitálu. Největší otázkou pro investory nyní zůstává, zda jde pouze o jednorázovou příležitost, nebo začátek nové éry, ve které bude Berkshire více využívat své obrovské finanční rezervy k investicím.
Na vývoj Berkshire Hathaway, její investiční strategii i nejdůležitější pozice se zaměřila společnost XTB ve svém e-booku.
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