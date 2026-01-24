Berkshire Hathaway bez věštce z Omahy: Konec legendy, nebo nová nákupní příležitost?

Komerční sdělení: Warren Buffett je pro investiční svět tím, čím byl Pelé pro fotbal. Více než půl století dokázal zhodnocovat kapitál tempem kolem 20 % ročně, čímž s přehledem válcoval index S&P 500. Dnes se však Berkshire Hathaway ocitá na historické křižovatce. Warren Buffett ve svých 95 letech předává žezlo Gregu Abelovi. Co to znamená pro budoucnost jedné z nejsledovanějších akcií planety?
Warren Buffett je pro investiční svět bez nadsázky ikonou. Muž, který dokázal po více než půl století zhodnocovat kapitál tempem, o jakém sní i ti nejúspěšnější profesionálové, vybudoval z Berkshire Hathaway jeden z nejmocnějších konglomerátů planety. Výkonnost jeho akcií dlouhodobě výrazně překonává benchmark v podobě indexu S&P 500, čímž si Buffett vysloužil přezdívku „Věštec z Omahy“. Nyní však Berkshire stojí na historické křižovatce, protože Buffett ve svých 95 letech předává otěže svému nástupci Gregu Abelovi. Tato změna vyvolává zásadní otázky o tom, zda si firma dokáže udržet svou unikátní identitu i bez svého legendárního lídra.
Na rozdíl od běžných firem není Berkshire Hathaway klasickou akciovou společností s jedním hlavním produktem, ale obrovským soukolím firem napříč sektory. Pod její křídla spadají pojišťovny jako GEICO, železniční gigant BNSF nebo rozsáhlé energetické divize. Kromě těchto stabilních byznysů z reálné ekonomiky spravuje Berkshire také gigantické akciové portfolio. Dominantní roli v něm hraje technologický Apple, který doplňují léty prověřené značky jako American Express, Bank of America či Coca-Cola. Právě tato kombinace stability „staré školy“ a sázek na moderní lídry trhu byla hlavním pilířem Buffettova fenomenálního úspěchu.
Jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti je extrémně vysoká hotovostní pozice, kterou Berkshire drží. Firma má aktuálně k dispozici téměř 400 miliard dolarů v hotovosti a krátkodobých amerických dluhopisech. Pro někoho může jít o nevyužitý potenciál, ale v Buffettově filozofii jde o „válečnou pokladnu", která umožňuje nakupovat kvalitní aktiva ve slevě, když na trzích zavládne panika. Tato defenzivní strategie se v minulosti mnohokrát vyplatila, neboť akcie Berkshire v dobách krizí často klesaly méně než zbytek trhu.
Odchod Warrena Buffetta přirozeně vzbuzuje u investorů emoce, ale jeho nástupce Greg Abel není v žádném případě neznámou postavou. V Berkshire působí více než dvě desetiletí, vedl klíčové divize a těší se Buffettově absolutní důvěře. Podstatné není, zda bude Abel novým Buffettem, protože nikoho takového už svět pravděpodobně nespatří. Klíčem k úspěchu bude zachování DNA firmy, tedy důrazu na kvalitu, disciplínu při alokaci kapitálu a extrémně dlouhý investiční horizont.
