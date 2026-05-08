Jak se dařilo Berkshire Hathaway po odchodu Warrena Buffetta?

Komerční sdělení: Jak je již tradicí, o víkendu byly zveřejněny výsledky společnosti Berkshire Hathaway, kterou donedávna vedl legendární investor Warren Buffett. Ten však na konci loňského roku skončil ve funkci generálního ředitele a nahradil ho Greg Abel. Pokud chcete poznat společnost Berkshire Hathaway a její podnikání, můžete si stáhnout e-book od společnosti XTB. Jak si ale společnost vedla během prvního čtvrtletí, kdy ji vedl Abel?
Z finančního hlediska má společnost za sebou velmi úspěšné čtvrtletí. Celkový provozní zisk společnosti činil 11,3 miliardy dolarů, což představuje zhruba 17% meziroční růst. Na obrázku níže můžete vidět, jaké zisky dosáhla společnost Berkshire v jednotlivých divizích. Výrazné zvýšení zisků je patrné v oblasti upisování pojištění, kde vzrostly téměř o 30 %. Hlavním důvodem byla absence větších pojistných událostí či přírodních katastrof, které v loňském roce táhly zisky z tohoto segmentu dolů, takže letošní zisk působil jako vyšší. Na druhé straně byl mírně nižší zisk z dluhopisů, do nichž je investována hotovost z pojišťovnictví; hlavním důvodem zde byly klesající úrokové sazby. U železnic se mírně zlepšila provozní efektivita, což vedlo k 13% růstu. Ostatní segmenty si vedly víceméně podobně. Společnost také zaznamenala nižší dočasné ztráty z přecenění akciových investic.
Zdroj: Zpráva Berkshire Hathaway
Berkshire pokračovala v dalším prodeji akcií. Za uplynulé čtvrtletí nakoupila akcie za 16 miliard USD a prodala za 24 miliard dolarů. Společnost je čistým prodejcem akcií již 14 čtvrtletí v řadě, což představuje nejdelší takovou sérii v její historii.
Zdroj: Company filings, FT research
I díky těmto prodejům se hotovostní pozice vyšplhala na rekordních 397 miliard dolarů, což představuje rekord nejen v nominální hodnotě, ale i v poměru k velikosti aktiv. Berkshire a její vedení se tedy zatím do velkých nákupů nepouští a s obrovským balíkem hotovosti vyčkává. Z finančního hlediska má tedy společnost za sebou další dobrý čtvrtletí a podle vyjádření Abela na valné hromadě se velké změny nechystají ani v oblasti vedení společnosti. Přestože Berkshire pokračuje v solidním fungování, akcie od oznámení Buffettova odchodu zaostávají za indexem S&P 500 přibližně o 40 procentních bodů. Za poslední téměř rok totiž akcie Berkshire oslabily přibližně o 12 %, zatímco index S&P 500 vzrostl o více než 28 %. Takový rozdíl ve výkonnosti mezi indexem a akciemi Berkshire představuje spíše anomálii.
Zdroj: barchart
Více o posledních výsledcích společnosti Berkshire najdete také ve výsledkovém videu od společnosti XTB.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.