Berkshire Hathaway sedí na penězích. Očekává se comeback Alibaby?

Výsledková sezóna se pomalu chýlí ke konci, i přesto ale v minulém týdnu publikovalo své výsledky několik populárních společností. Analytik XTB Tomáš Vranka shrnul ty nejzajímavější: Berkshire Hathaway, Palantir, Walt Disney a Alibaba. Většinu shrnutí a novinek z trhů, můžete najít v sekci Zprávy z trhů.

Berkshire Hathaway

Investiční konglomerát vedený legendárním investorem Warrenem Buffettem je dlouhodobě jednou z nejpopulárnějších společností mezi investory po celém světě. Firma dosáhla zisku 10 miliard dolarů, což je meziročně o téměř 7 % více. Tato společnost bývá používána jako zrcadlo tzv. staré americké ekonomiky, neboť zahrnuje mnoho společností z oblasti služeb, obchodu, průmyslu, pojišťovnictví, energetiky a dopravy. Právě široký průřez touto firmou tak může odrážet to, co se v ekonomice skutečně děje. Ačkoli čísla za poslední tři měsíce byla dobrá, firma registruje známky poklesu v několika oblastech – ve zpracovatelském průmyslu, průmyslu a dopravě. Kromě toho Berkshire vykázala také změnu hodnoty akciových pozic, které vzrostly o desítky miliard USD. K růstu portfolia přispěla především společnost Apple, která je jednoznačně největší akciovou pozicí Berkshire. K tomuto ukazateli však sám Buffett uvádí, že by mu investoři neměli přikládat velký význam, protože hodnota akciových pozic se mění podle toho, jaká je nálada na trhu. Nemá tedy smysl hodnotit dlouhodobé investice na takovéto čtvrtletní bázi. Zajímavé je také to, že společnost v současné době drží více než 147 miliard dolarů v hotovosti a neprovádí žádné velké nákupy. Warren Buffett se tedy zřejmě domnívá, že akcie jsou drahé, a proto žádnou pozici výrazně nezvýšil. Akcie na to reagovaly růstem o 4 %.

Palantir

Oblíbená růstová akcie posledních let dosáhla výsledků, které byly zhruba v souladu s očekáváním. Společnost zvýšila tržby o 13 %, což na první pohled vypadá dobře, ale pro takto růstovou společnost to není optimální číslo. Palantir však rostl prakticky ve všech segmentech – v soukromém i vládním sektoru v USA i mimo ně. Společnost tedy každé čtvrtletí nabírá nové zákazníky, což je pro ni klíčové. Kromě samotných čísel přinesly výsledky jednu zajímavou informaci. Společnost Palantir je nyní v zisku již třetí čtvrtletí po sobě, přičemž jedním z kritérií pro zařazení do indexu S&P 500 je, že společnost musí být v zisku čtyři čtvrtletí po sobě. Pokud by společnost Palantir zůstala zisková i v tomto čtvrtletí, splnila by původní kritérium pro zařazení do indexu. Pokud by sem společnost skutečně byla časem zařazena, mohlo by jí to výhledově pomoci už jen z hlediska reputace, nemluvě o tom, že pasivním investováním by se akcie dostala i do mnoha ETF, což by mělo zvýšit poptávku a také její cenu. Akcie po zveřejnění výsledků klesly za dva dny asi o 15 %.

Walt Disney

Výsledky přinesl i americký mediální a zábavní gigant. Výsledky byly v tomto případě smíšené, protože se dařilo segmentům zábavních parků, lodí a hotelů. Disneymu zde pomohlo znovuotevření v Číně, které mu přineslo příjemný nárůst tržeb. Růst na domácím trhu nebyl zdaleka tak silný, ale segmentu jako celku se dařilo. Hůře si však vedl mediální segment, který zahrnuje filmová studia, kabelovou televizi a streamovací platformy. Kabelová televize umírá už dlouho, což potvrdilo i poslední čtvrtletí. V oblasti streamingu, který je pro budoucnost společnosti klíčový, Disney dokonce přišel o předplatitele. Pokud však čísla rozdělíme na malé části, zjistíme, že celá ztráta je způsobena poklesem počtu předplatitelů v Indii. Tam Disney provozoval streamovací platformu, která přenášela i domácí kriketovou ligu, která je tam velmi populární, a ztráta vysílacích práv způsobila, že mnoho předplatitelů službu zrušilo. Generální ředitel společnosti oznámil další zdražení předplatného služby Disney+ a zahájení boje proti sdílení hesel mezi uživateli, s nímž mají problém všechny streamovací platformy. V případě společnosti Disney tedy bylo něco dobrého a něco horšího. Investoři zvýšení cen a boj proti zneužívání hesel ocenili a akcie vzrostly asi o 2 %.

Alibaba

Pravděpodobně nejznámější čínská společnost má za sebou těžký rok a její akcie od svých maxim oslabily o zhruba 80 %. Společnost se stále nemůže vzpamatovat z propadu a v poslední době jí nepomohly ani problémy v samotné čínské ekonomice. Výsledky, které Alibaba nyní dosáhla, však nejsou vůbec špatné. Firma zvýšila tržby o 14 %, což je největší nárůst za zhruba 2 roky. Zisk dokonce meziročně vzrostl přibližně o 50 %. Online podnikání se dařilo v Číně, ale i v zahraničí. Pěkná čísla vykázal i jejich logistický segment a paradoxem bylo, že cloud rostl ze všech segmentů nejpomaleji. U jiných technologických firem (Microsoft, Alphabet, Amazon) je to to, co táhne růst celé společnosti, ale čínský trh je velmi specifický, a cloud proto rostl z hlediska tržeb jen o 4 %. Důležité ale je, že se zde cloud konečně dostává do zisku, který pěkně roste, i když je stále relativně malý v číslech. Poslední výsledky jsou tedy v tomto případě velmi dobré. Akcie společnosti Alibaba na to reagovaly růstem o 5 %.

