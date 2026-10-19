Unikl nákres iPhone 18! Odhaluje jeho zbrusu nový vzhled i přesné rozměry

Přestože Apple teprve před pár týdny představil iPhony 18 Pro a 18 Pro Max, už nyní se začínají objevovat první zajímavé informace o dalších modelech, které má v plánu uvést na trh v příštím roce. Řeč je konkrétně o základním iPhonu 18, jehož premiéra se podle dosavadních informací uskuteční až na jaře 2027. A právě tento telefon nyní na sebe strhl pořádnou pozornost. Známý a poměrně spolehlivý leaker Majin Bu totiž na svém účtu na sociální síti X zveřejnil CAD nákres, který má údajně odhalovat nejen jeho kompletní design, ale také přesné rozměry. A pokud se jedná o skutečný únik, Apple chystá pro svůj základní iPhone poměrně zásadní změnu vzhledu.
Při pohledu na zveřejněný nákres je prakticky okamžitě patrné, že se Apple údajně rozhodl sjednotit design svých telefonů. Základní iPhone 18 se totiž má vzhledově výrazně inspirovat iPhony 17 Pro a 18 Pro, od kterých převezme především rozměrný fotomodul táhnoucí se téměř přes celou šířku zad. Zatímco dosavadní základní iPhony sázely na podstatně menší ostrůvek s fotoaparáty, novinka by tak měla na první pohled připomínat dražší sourozence. Zajímavé je také provedení zadní strany. Podle nákresu totiž Apple počítá s částečně skleněnými zády, respektive s odlišně řešenou plochou ve spodní části telefonu, která by měla sloužit mimo jiné pro bezdrátové nabíjení MagSafe. Právě kombinace výrazného fotomodulu a oddělené zadní plochy přitom patří mezi charakteristické designové prvky současných modelů Pro.
Rozdíl však bude ve fotoaparátech. Zatímco iPhony Pro disponují trojicí zadních objektivů, základní iPhone 18 si má zachovat pouze dva. Ty budou podle uniklého nákresu umístěny nad sebou na levé straně fotomodulu. Na jeho pravé straně pak nalezneme další dva kruhové prvky a menší otvor mezi nimi. Jeden z nich by měl sloužit jako blesk, zatímco druhý by mohl ukrývat LiDAR skener. Pokud by se jeho přítomnost potvrdila, šlo by o velmi zajímavé rozšíření výbavy základního iPhonu, jelikož Apple tuto technologii dosud vyhrazoval především dražším modelům Pro.
Majin Bu však nezveřejnil pouze samotnou podobu telefonu. CAD nákres totiž obsahuje také konkrétní rozměry, díky kterým si můžeme udělat poměrně přesnou představu o tom, jak velký má iPhone 18 být. Podle uvedených údajů bude měřit 160 mm na výšku, 78 mm na šířku a 8,5 mm na tloušťku. Samotné objektivy fotoaparátů pak mají z těla vystupovat o dalších 3,2 mm, takže celková tloušťka telefonu v jejich místě by dosahovala přibližně 11,7 mm.
Zajímavé jsou rovněž rozměry zadního fotomodulu, který má měřit 66 × 46 mm. Právě jeho velikost ostatně potvrzuje, že by Apple mohl základní iPhone vzhledově výrazně přiblížit modelům Pro. Na nákresu je navíc patrný také kruh pro MagSafe s průměrem 54 mm. Je však potřeba připomenout, že ačkoliv má Majin Bu na kontě řadu přesných úniků, autenticitu tohoto CAD nákresu zatím nikdo nezávisle nepotvrdil. Nelze proto vyloučit, že jde pouze o některou z testovaných variant, případně o návrh, který se do finální výroby vůbec nedostane. Stejně tak není jisté, zda jeden z prvků na zadním fotomodulu skutečně představuje LiDAR skener.
Pokud se však informace potvrdí, základní iPhone 18 by mohl být designově jednou z nejzajímavějších aktualizací této řady za poslední roky. Osobně jsem přitom zvědavý především na případné nasazení LiDARu, které by dávalo smysl i vzhledem k postupnému rozšiřování funkcí rozšířené reality a prostorového snímání. Apple navíc LiDAR používá třeba i pro ostření foťáku při horších světelných podmínkách, takže by mi zde dával tento prvek docela smysl. Na definitivní odpověď si nicméně ještě počkáme. Apple má totiž základní iPhone 18 představit až na jaře příštího roku.
TOP VIEW a BOTTOM VIEW nedávají smysl. Výstupky fotoaparátu jsou na jiných místech než na zbytku výkresu. Na pohledu zespod dokonce úplně chybí… to mi přijde jen jako výkres vytvořený AI..
výšku 163 mm a šírku 78 má iPhone Pro MAX. Nemůže se jednat o základní iPhone.