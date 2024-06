Apple Music se v iOS 18 ještě více blíží Spotify

Již nějakou dobu je venku první vývojářská betaverze operačního systému iOS 18, a v souvislosti s tím se postupně objevují novinky, které Apple v této aktualizaci zavedl. Změny se týkají také hudební streamovací služby Apple Music, respektive nativní aplikace Hudba, která se nyní v jistém směru o něco více podobá konkurenčnímu Spotify.

Apple v iOS 18 představuje přepracovaný systém front v aplikaci Hudba, čímž se přibližuje konkurenčnímu Spotify a zároveň vrací k některým oblíbeným funkcím z minulých verzí. Uživatelé si pochvalují intuitivnější ovládání a jednodušší správu seznamu skladeb k přehrání.

Změny v Apple Music v iOS 18

Apple v rámci aktualizace iOS 18 výrazně přepracoval systém front v nativní aplikaci Hudba. Mezi hlavní novinky patří tlačítko Přidat do fronty ve spodní části seznamu, možnost smazat celou frontu najednou a také funkce změnit aktuálně přehrávanou skladbu, aniž by fronta zmizela. Při poslechu playlistu nyní můžete přidat skladbu do fronty pro okamžité přehrání po aktuální písničce, zatímco dříve se skladba přidávala pouze na konec playlistu.

Tyto změny přibližují systém front v Apple Music na iPhone tomu, jakým způsobem funguje ve Spotify. Zároveň se vrací k fungování, které bylo k dispozici v rámci operačního systému iOS 9. Operační systém iOS 18 je zatím dostupný ve vývojářské betaverzi pro členy programu Apple Developer Program, veřejná beta bude následovat v červenci. Očekávané veřejné vydání proběhne v září, kdy si všichni uživatelé budou moci nový systém front vyzkoušet, stejně jako řadu dalších zajímavých novinek.