O čem se šeptá u Applu: Chytré brýle, AirPods s kamerami a iPhone 18

O čem se tento týden mluvilo v souvislosti s plány, spekulacemi a úniky u společnosti Apple? Firma například podle dostupných informací pracuje na chytrých brýlích a na AirPodech s kamerami. Příchod těchto zařízení není stoprocentní jistotou – na rozdíl od příchodu iPhonu 18, o kterém také bude v dnešním souhrnu řeč.

Chytré brýle a AirPody s kamerami

Společnost Apple podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg pracuje na vývoji chytrých brýlí a sluchátek AirPods s integrovanými kamerami – tyto produkty by mohly být uvedeny na trh v roce 2027. Tato zařízení jsou součástí snah rozšířit svou produktovou řadu v oblasti rozšířené reality (AR) za hranice headsetů Vision Pro a nabídnout cenově dostupnější produkty s širším dosahem. Tlak na nové AR produkty přichází v době, kdy Vision Pro čelí jistým výzvám na trhu. Mnozí uživatelé považují headset za příliš těžký pro dlouhodobé používání, drahý a náchylný k přehřívání. Zájem o zařízení údajně od jeho uvedení na trh klesl a prodeje nedosahují očekávání Apple. Gurman ve svém nejnovějším newsletteru Power On uvádí, že skupina Vision Products Group zkoumá další možnosti vývoje a výroby produktů pro rozšířenou realitu. Chytré brýle a AirPods s kamerami mají využívat miliardy dolarů investovaných do vizuální inteligence Vision Pro. Tato technologie umožňuje zařízením analyzovat své okolí a poskytovat uživatelům relevantní informace.

Jakým čipsetem bude osazen iPhone 18?

Apple údajně plánuje pro své iPhony v roce 2026 použít nejnovější 2nm výrobní proces od TSMC v kombinaci s novou metodou balení, která integruje 12 GB RAM. V průběhu uplynulého týdne se na čínské sociální síti Weibo objevila informace o tom, že že iPhony 18 by měly být osazeny vylepšeným čipem A20 a jejich paměť by měla být upgradována na 12GB. Čipset by měl být optimalizován pro snížení velikosti a zlepšení výkonu jednotlivých čipů. Pokud jde o paměť, všechny současné modely iPhone 16 mají 8 GB RAM, což se považuje za minimální požadavek pro Apple Intelligence. Analytik Apple Ming-Chi Kuo uvedl, že očekává, že příští rok iPhone 17 Pro bude mít 12 GB RAM a u iPhonu 18 by se 12GB RAM mělo stát standardem i pro základní modely.

Dočkáme se levnějšího Vision Pro již příští rok?

Společnost Apple podle Marka Gurmana ze společnosti Bloomberg pracuje na nové generaci svého headsetu Vision Pro. Nový headset by měl být levnější alternativou k současnému a poměrně nákladnému Apple Vision Pro, který byl uveden v únoru. Apple údajně očekává, že tento cenově dostupnějšího modelu se prodá alespoň dvakrát více kusů než Vision Pro. Podle společnosti IDC bude mít Apple potíže dosáhnout letos 500 000 prodejů Vision Pro. Aby bylo možné dosáhnout nižší ceny, Apple by pravděpodobně u chystaného headsetu použil méně výkonný procesor a levnější materiály než je současný hliník a sklo. Očekává se také, že zařízení bude také postrádat některé nedůležité funkce, jako je displej EyeSight, který ukazuje uživatelovy oči na vnější straně headsetu. Apple by také mohl použít větší displeje s nižším rozlišením.