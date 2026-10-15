iPhone 18 se začne vyrábět nezvykle brzy, Apple mu větší obří úspěch

Apple podle všeho nenechává nic náhodě a připravuje se na velkou produkci chystaného iPhonu 18. K tomuto kroku jej motivuje především velký úspěch „sedmnáctkové řady“. Jak na sociální síti Weibo uvedl známý informátor Fixed Focus Digital, samotná výroba standardního modelu odstartuje už koncem listopadu. Objem připravovaných zásob je přitom podle zdroj nezvykle velký.
Sedmnáctka jako nečekaný král trhu
Sebevědomí Applu pramení z reálných prodejních čísel aktuální generace. Krátce po spuštění předobjednávek iPhonu 17 musel Apple podle zprávy serveru The Information nařídit hned dvěma svým dodavatelům, aby navýšili denní produkci minimálně o 30 procent.
Analytická společnost Counterpoint Research následně potvrdila, že se standardní iPhone 17 stal celosvětově nejprodávanějším chytrým telefonem v prvním i druhém čtvrtletí roku 2026. V obou čtvrtletíh si ukousl celých 6 procent z celkového objemu prodaných smartphonů na světě a překvapivě tak za sebou nechal i své tradičně oblíbenější a dražší sourozence v podobě iPhonu 17 Pro a Pro Max.
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Jemné úpravy a premiéra na jaře 2027
Od samotného iPhonu 18 se očekává, že si zachová velmi podobný design jako jeho předchůdce. Mezi hlavní hardwarová vylepšení by měl patřit viditelně menší Dynamic Island, nový procesor A20 a také nasazení síťového modemu s označením C2, který si Apple sám vyvinul.
K oficiálnímu odhalení novinky by mělo dojít na jaře roku 2027 vedle odlehčeného iPhonu 18e a iPhonu Air 2. Zvolený listopadový start výroby tak Applu poskytne cenný několikaměsíční náskok, díky kterému zvládne před jarním zahájením prodeje naskladnit dostatečné množství kusů a bez problémů tak pokrýt počáteční nákupní horečku. Pokud se prognózy vyplní, mohl by mít iPhone 18 rovněž slušnou výdrž na jedno nabití, a to díky 2nm čipu A20. Pozornost bude ale nejspíše upřena na iPhone Air 2. První model měl značné ústupky, které někteří uživatelé nezkousli. Uvidíme, zda druhá generace některé neduhy (například slabší výdrž na jedno nabití) napraví.