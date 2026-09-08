Aktualizujte svůj iPhone. Apple vydal iOS 26.6.2 pro všechny

Apple má před sebou jednu z největších Keynote posledních let, ještě před ní ale stihl vydat další aktualizaci operačního systému pro iPhone. Majitelé podporovaných modelů si totiž mohou od dnešního večera stáhnout iOS 26.6.2, který přichází zhruba tři týdny po vydání iOS 26.6.1. Pokud jste však čekali nové funkce, tentokrát vás bohužel zklamu. iOS 26.6.2 je totiž typickou menší aktualizací na konci životního cyklu systému, jejímž hlavním úkolem je opravit chyby a připravit iPhone na příchod nové generace softwaru. Apple u podobných aktualizací zpravidla doporučuje instalaci všem uživatelům, zejména pokud obsahují bezpečnostní opravy.
Instalace probíhá samozřejmě klasickou cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pokud se vám iOS 26.6.2 ještě nezobrazuje, stačí chvíli počkat. Apple aktualizace zpřístupňuje postupně a krátce po vydání mohou být jeho servery také více vytížené.
iOS 27 je už za dveřmi
Načasování iOS 26.6.2 je tentokrát zajímavější než samotný obsah aktualizace. Apple jej totiž vydává doslova na poslední chvíli před svou velkou zářijovou Keynote, která proběhne už ve středu 9. září. Právě na ní má představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a především historicky první skládací iPhone.
iOS 26 už se ostatně na svůj konec připravuje delší dobu. Verze iOS 26.6 například kromě oprav optimalizovala Spotlight index právě s ohledem na přechod na iOS 27. Apple následně vydal iOS 26.6.1 zaměřený na bezpečnost a nyní přichází další drobná opravná aktualizace.
Samotný iOS 27 samozřejmě známe už od WWDC, Apple si ale část jeho funkcí spojených s novými iPhone nechal až na zářijovou Keynote. Největší pozornost se očekává především kolem skládacího iPhone, pro který má systém nabídnout speciálně upravené rozhraní a nové možnosti práce s aplikacemi. iOS 26.6.2 tak sice není aktualizací, kvůli které byste měli večer sedět u iPhone a netrpělivě mačkat tlačítko aktualizovat, jeho instalaci bych ale rozhodně neodkládal. Pokud Apple opravuje chyby a bezpečnostní problémy, není moc důvodů zůstávat na starší verzi. A další skutečně velký update už bude iOS 27.
A zas to nejde stáhnout na datech sakra:D