Zavřít reklamu

Aktualizujte svůj iPhone. Apple vydal iOS 26.6.2 pro všechny

iPhone
J. FilipJiří Filip
1

Apple má před sebou jednu z největších Keynote posledních let, ještě před ní ale stihl vydat další aktualizaci operačního systému pro iPhone. Majitelé podporovaných modelů si totiž mohou od dnešního večera stáhnout iOS 26.6.2, který přichází zhruba tři týdny po vydání iOS 26.6.1. Pokud jste však čekali nové funkce, tentokrát vás bohužel zklamu. iOS 26.6.2 je totiž typickou menší aktualizací na konci životního cyklu systému, jejímž hlavním úkolem je opravit chyby a připravit iPhone na příchod nové generace softwaru. Apple u podobných aktualizací zpravidla doporučuje instalaci všem uživatelům, zejména pokud obsahují bezpečnostní opravy.

Instalace probíhá samozřejmě klasickou cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Pokud se vám iOS 26.6.2 ještě nezobrazuje, stačí chvíli počkat. Apple aktualizace zpřístupňuje postupně a krátce po vydání mohou být jeho servery také více vytížené.

Screenshot

iOS 27 je už za dveřmi

Načasování iOS 26.6.2 je tentokrát zajímavější než samotný obsah aktualizace. Apple jej totiž vydává doslova na poslední chvíli před svou velkou zářijovou Keynote, která proběhne už ve středu 9. září. Právě na ní má představit iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a především historicky první skládací iPhone.

iOS 26 už se ostatně na svůj konec připravuje delší dobu. Verze iOS 26.6 například kromě oprav optimalizovala Spotlight index právě s ohledem na přechod na iOS 27. Apple následně vydal iOS 26.6.1 zaměřený na bezpečnost a nyní přichází další drobná opravná aktualizace.

Samotný iOS 27 samozřejmě známe už od WWDC, Apple si ale část jeho funkcí spojených s novými iPhone nechal až na zářijovou Keynote. Největší pozornost se očekává především kolem skládacího iPhone, pro který má systém nabídnout speciálně upravené rozhraní a nové možnosti práce s aplikacemi. iOS 26.6.2 tak sice není aktualizací, kvůli které byste měli večer sedět u iPhone a netrpělivě mačkat tlačítko aktualizovat, jeho instalaci bych ale rozhodně neodkládal. Pokud Apple opravuje chyby a bezpečnostní problémy, není moc důvodů zůstávat na starší verzi. A další skutečně velký update už bude iOS 27.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze
iPhone

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.