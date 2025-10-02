Kdy vyjde iOS 26.1

iOS 26.1 je zatím v beta verzi, ale veřejné vydání je na spadnutí. Podle historie lze očekávat, že update dorazí koncem října, pravděpodobně v pondělí 27. října. Apple bývá v tomto směru předvídatelný – stejně jako nové iPhony přicházejí každé září, hlavní softwarové verze se drží podobného rytmu.
iOS 26.1 za pár týdnů
Při pohledu zpět to dává smysl: iOS 18.1 vyšel 28. října, iOS 17.1 pak 25. října a iOS 16.1 dorazil 24. října. Všechny tyto termíny ukazují, že Apple míří právě na přelom října.
Na rozdíl od drobného updatu iOS 26.0.1, který jen opravoval chyby, má verze 26.1 přinést větší novinky. Největší pozornost Apple směřuje na Apple Intelligence, která se v nové verzi rozšíří do osmi jazyků. Funkce AirPods Live Translation zase dostane podporu pro pět dalších jazyků.
Pokud používáte Apple Music, potěší vás nové gesto: přejetím prstu po názvu skladby rychle přeskočíte na další či předchozí song. Vylepšení se dočkají i Fotky, kde bude upraven posuvník pro přehrávání videa, a aplikace Kalendář či Telefon, které získají jemné vizuální úpravy.
iOS 26.1 je zatím v rané fázi betatestu, takže se do finální verze mohou dostat ještě další funkce. Pokud tedy vyčkáváte s upgradem na iOS 26, právě verze 26.1 může být tím správným momentem přejít.