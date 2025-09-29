iOS 26.0.1 pro veřejnost je tady! Co přináší?

Očekávání se naplnila. Před malou chvílí totiž vypustil Apple první opravnou aktualizaci pro iOS 26. Ta nese označení iOS 26.0.1 a Apple se v ní zaměřuje primárně na opravy chyb, které první verzi iOS 26 sužovaly. Právě z toho důvodu je aktualizace doporučena všem uživatelům, zejména pak těm vlastnícím nejnovější modely. Instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.
iOS 26.0.1 opravy chyb
- Na iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro mohlo občas docházet k odpojení Wi-Fi a Bluetooth
- Po aktualizaci na iOS 26 se uživatelé iPhonů ve výjimečných případech nemohlo připojit k mobilní síti
- Fotky pořízené na modelech iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro za určitých světelných podmínek mohly obsahovat nečekané artefakty
- Po přidání vlastního odstínu se ikony aplikací mohly zobrazit jako prázdné
- Po aktualizaci na iOS 26 se některým uživatelům mohl vypnout VoiceOver
Už mám na svém iPhone 15 pro nainstalováno
Nainstalováno 16 Pro Max!