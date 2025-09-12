Zavřít reklamu

iPhony 16 se s příchodem dočkají iOS 26 tohoto vylepšení fotoaparátu

Amaya Tomanová
Apple při představení iPhonu 17 ukázal jednu z novinek, která okamžitě zaujala fanoušky mobilní fotografie. Změna se na první pohled týkala jen nejnovější generace iPhonů, ale realita je příznivější – díky iOS 26 z ní budou těžit i uživatelé některých starších modelů.

Apple už od modelu iPhone 13 nabízí tzv. Fotografické styly, které ale nejsou obyčejnými filtry v tradičním slova smyslu. Zatímco filtr aplikuje úpravy až na hotovou fotografii, styl vstupuje do samotného obrazového zpracování při stisknutí spouště. Výsledkem je konzistentnější podoba fotek a možnost mít vlastní „podpisový“ vzhled snímků. Navíc už při komponování v hledáčku vidíte, jak bude fotografie vypadat po vyfocení. iPhone 16 loni posunul tuto funkci o krok dál díky nové generaci zpracování obrazu. Teď přichází další vylepšení, které Apple původně představil jako exkluzivitu pro svůj nejnovější iPhone 17.

Nový přírůstek k fotografickým stylům

Novinkou je fotografický styl s názvem Bright, který „zesvětluje tóny pleti a dodává snímkům živější vzhled“. Apple jej prezentoval během keynote k iPhonu 17, ale současně potvrdil, že se funkce objeví i na následujících modelech po instalaci iOS 26:

  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

Tímto krokem se uživatelům rozšiřuje nabídka dostupných stylů a Apple ukazuje, že i starší generace jeho telefonů může těžit z novinek, které na první pohled vypadají jako vyhrazené jen pro nejnovější modely.

