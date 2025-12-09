Zavřít reklamu

Veřejná verze se odkládá? Apple nečekaně vydal další RC betu iOS 26.2!

Jiří Filip
Není žádným tajemstvím, že má Apple ještě před Vánoci vydat nové verze svých OS v čele s iOS 26.2, přičemž některé zdroje tvrdí, že by se tak mělo stát bezprostředně. O to víc překvapil včera večer Apple svět tím, že namísto veřejné verze vypustil druhou RC betu iOS 26.2, která může být tedy zároveň i tou finální. Je nicméně možné, že i ta bude ze strany Applu vyžadovat pár dní na otestování, což by mohlo vydání veřejné verze iOS 26.2 a dalších nových OS opozdit. Na druhou stranu, Apple nemá úplně kam spěchat. Do Vánoc totiž zbývá ještě stále dost času a než aby byly aktualizace uspěchané a kvůli tomu nekvalitní a chybové, je lepší na ně počkat o něco déle.

Obecně lze říci, že iOS 26.2 nic vyloženě zásadního nepřináší. Apple se v něm zaměřil primárně na přidání nejrůznějších drobností například v čele nové možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky, na které si lze nově nastavit úroveň průhlednosti Liquid Glass prvků. Podobných drobností je ale v systému samozřejmě víc.

