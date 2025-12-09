iOS 26 potají přidal funkci, kterou budou milovat všichni majitelé AirPods

Každý, kdo používá AirPods dnes a denně, už nejspíš zažil, že se vám zvuk ze sluchátek automaticky přepnul do reproduktorů v autě či se do streamu začne cpát nějaký zapomenutý Bluetooth reproduktor v obýváku, který se zrovna probudil k životu. Přesně těmto neduhům však díky iOS 26 odzvonilo. Do nastavení totiž přibyla nenápadná, ale velmi užitečná funkce, která vám zvuk v AirPods „podrží“, děj se co děj.
Řeč je konkrétně o možnosti „Nepřepojovat zvuk ze sluchátek“, jak Apple tuto funkci v Nastavení nazývá. Její princip je pak naprosto jednoduchý. Jakmile máte připojené AirPods nebo jiná Bluetooth sluchátka, iPhone už nenechá jiný reproduktor přebrat zvuk a to i poté, co se k němu připojí Bluetooth reproduktoru, vozu či čehokoliv jiného. A až když si to přejete, můžete jej ručně přepnout jinam, což je rozhodně příjemné.
Poměrně zajímavé je nicméně to, že je funkce ve výchozím nastavení telefonu vypnutá. Její aktivace je však naštěstí naprosto jednoduchá. Stačí otevřít Nastavení – Obecné- AirPlay a kontinuita a zde zapnout možnost Nepřipojovat zvuk ze sluchátek, čímž si nepřepínání zajistíte.
Apple u funkce uvádí, že brání automatickému předání zvuku jiným zařízením, jako jsou například reproduktory nebo autorádia. A je vlastně až úsměvné, že taková drobná volba řeší problém, který uživatelé řeší roky. Snad se tedy jedná o začátek nové éry, která se ponese ve znamení přidávání podobných drobností, které umožní uživatelům si ještě lépe jejich zařízení přizpůsobit.