Windows na Macu: Nejlepší aplikace pro provoz virtuálních operačních systémů

Zatímco ještě před několika lety byl pro mnoho uživatelů Windows přechod na macOS velmi složitý, a to kvůli nekompatibilitě aplikací, tak v dnešní době už se celá situace o mnoho zlepšila. Většina aplikací, které byly původně k dispozici jen na Windows, konečně stáhnete i na macOS, a pokud ne, tak v mnoha případech najdete vhodnou alternativu. Stále ale existuje několik aplikací, které nemají alternativu a nejsou na macOS k dispozici. Pokud se jedná o aplikaci, bez které nedokáže dotyčný uživatel fungovat, ale i přesto chcete Mac s macOS, tak mu nezbude nic jiného, než si na Mac nainstalovat Windows, popřípadě jiný operační systém. Učinit tak lze pomocí speciálních aplikací, které jsou na to určené – v tomto článku se podíváme na nejlepší z nich.

Parallels Desktop

Pokud hledáte jedničku v branži, tak se vám bude líbit Parallels Desktop. Tato virtualizační aplikace nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, na které si velice rychle zvyknete. Pomocí Parallels Desktop můžete přímo v rámci macOS spouštět Windows a další operační systémy bez toho, aniž byste museli restartovat počítač. Parallels Desktop však dokáže celý operační systém přenést do okna perfektním způsobem – nemáte šanci poznat, že se nacházíte v macOS. Poslední verze s označením 16 přichází s mnoha novými funkcemi, včetně kompatibility pro macOS 11 Big Sur. Jediná věc, která uživatelům na Parallels Desktop vadí, je plán předplatného. Každý rok, když vychází nová verze macOS, si zároveň musíte také koupit novou verzi této aplikace, což vás může vyjít relativně draho. Nechybí 14denní zkušební doba, během které zjistíte, zdali se vám aplikace vyplatí.

Parallels Desktop stáhnete zde

VirtualBox

Jestliže hledáte řešení, které vás nebude stát ani korunu, a které bude open-source, tak se vám budel íbit VirtualBox od společnosti Oracle. Tato aplikace je určená především pro vývojáře a IT specialisty, každopádně si na aplikaci zvykne i obyčejný uživatel. Přátelské uživatelské rozhraní, které vás krok po krůčku vším provede, však ve VirtualBoxu nečekejte. Aplikace VirtualBox nabízí podporu pro instalaci všemožných operačních systémů, od Windows 98, až po poslední Windows 10, popřípadě různé verze Linuxu. VirtualBox je tedy zdarma, musíte se však prokousat různými nastaveními, která nejsou žádným způsobem popsaná, kromě toho berte v potaz horší uživatelské rozhraní, jež je svým způsobem zastaralé. VirtualBox nenabízí ani žádnou formu podpory, tudíž se musíte spolehnout především na vyhledávání v Googlu.

VirtualBox stáhnete zde

VMware Fusion Player

Pokud hledáte virtualizační aplikaci, která je určená především pro obrovské společnosti, tak je VMware Fusion Player tou pravou volbou. Tím jsme ale rozhodně nechtěl říci, že by se pro VMware Fusion Player nemohli rozhodnout i obyčejní uživatelé. Stejně jako Parallels Desktop, tak i VMware Fusion Player umí Windows přímo v rámci macOS spustit tak, že běžící macOS na pozadí vůbec nepoznáte. Poslední verzí aplikace je ta s označením 12 a je kompatibilní také s macOS 11 Big Sur. Poslední verze přišla s mnohými vylepšeními, především na poli uživatelského rozhraní. Přibyly však také nějaké funkce, které využijí především vývojáři a pokročilí „ajťáci“. Pro jednotlivce je cena aplikace relativně vysoká, každopádně pro studenty a další případy je k dispozici licence zdarma.

VMware Fusion Player stáhnete zde

Zdroj: VMware

Crossover

Crossover je aplikace, za kterou stojí vývojáři z Codeweavers. Tato aplikace staví na open-source softwaru s názvem Wine, která dokáže spustit Windows aplikace přímo z plochy macOS, a to bez nutnosti využití virtualizace. To znamená, že Crossover žádným způsobem nevytváří druhou pracovní plochu a vše, co uděláte na Windows, se projeví i v macOS – a samozřejmě to stejně platí i naopak. Díky tomu, že nemusíte „živit“ dva počítače najednou, tak ani nedochází k bůhvíjak velké ztrátě výkonu. Bohužel, v rámci Crossover stále není možné spustit veškeré aplikace z Windows. Na stránkách aplikace se však můžete přesvědčit, zdali Crossover vaší aplikaci spustit umí, či nikoliv, a poté se podle výsledku rozhodnout, zdali mu dáte šanci. Pokud ano, tak se pro vás nejspíše jedná o nejlepší řešení, které ani není tak drahé, tedy v porovnáním s konkurenčními aplikacemi. Crossover si můžete po dobu dvou týdnů vyzkoušet zdarma.

Crossover stáhnete zde

Boot Camp

Na závěr samozřejmě nesmíme zapomenout na starý dobrý Boot Camp. Jestliže vám ani jedna z výše uvedených aplikací pro virtualizaci Windows či jiného operačního systému nevyhovuje, tak můžete sáhnout právě po Boot Campu. Ten se oproti ostatním aplikacím liší v tom, že je k dispozici nativně a zdarma přímo v rámci macOS. Pokud navíc prostřednictvím něj nainstalujete Windows, tak se mezi jednotlivými systémy budete muset přepínat restartováním zařízení. Na jednu stranu se jedná o nevýhodu z důvodu nepohodlnosti, na druhou stranu ale po spuštění Windows pomocí Boot Camp máte jistotu, že bude veškerý výkon využitý přímo v něm. Záleží tedy především na vašich preferencích a je jen na vás, zdali si zvolíte virtualizační aplikaci, anebo využijete přímo Boot Camp.