Jak nainstalovat Windows na Mac

Říká se, že instalovat Windows na Mac patří mezi jeden z největších hříchů jablíčkáře. Lehko se to však řekne, když máte Apple doopravdy v lásce, ale určité programy, které potřebujete k práci, na macOS jednoduše nejsou k dispozici. V tomto případě vám tedy nezbude nic jiného, než Windows na Mac nainstalovat. K dispozici jsou hned dva způsoby. Jako první způsob můžete využít utilitu Boot Camp, která se součástí přímo macOS a můžete pomocí ní Windows nainstalovat na oddíl vašeho disku. Druhou možností je poté využití speciálních programů, které vám Windows zprostředkují přímo v rámci macOS – mezi jeden z nejznámějších patří Parallels Desktop.

Instalace Windows pomocí Boot Campu

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak první možnost je instalace Windows pomocí Boot Campu. Jedná se o oficiální formu pro instalaci Windows, a to přímo od Applu. Funguje tak, že se váš disk rozdělí na dva oddíly, kdy na jednom zůstane macOS a na druhý se nainstaluje Windows. Ve finále tedy musíte Mac či MacBook pro přepnutí mezi systémy restartovat. Boot Camp navíc čas od času trpí různými problémy, kdy Windows po nějaké době přestane fungovat, anebo se úplně zhroutí. I přesto je instalace Windows přes Boot Camp velmi oblíbená. Jak tedy na to?

Nejprve je nutné, abyste si ze stránek Microsoftu stáhnuli .ISO soubor, což je obraz disku, pomocí kterého Windows nainstalujte. Jakmile si vyberete vaši verzi Windows a provedete stažení, tak už stačí spustit samotnou utilitu Průvodce pro Boot Camp. Tu najdete v Aplikacích ve složce Utility, anebo ji spustíte pomocí Spotlightu. Po spuštění provedete konfiguraci operačního systému – prvně průvodce nasměrujete na .ISO soubor, a poté si zvolíte velikost disku, kterou má oddíl s Windows mít. Velikost si samozřejmě zvolte podle vlastních potřeb, avšak berte v potaz, že samotný Windows může zabrat okolo 20 GB. Po zvolení velikosti už ji nelze zpětně změnit. Pak už jen stačí stisknout tlačítko Instalovat. Pokud vše proběhne bez chyby a tak jak má, tak patříte mezi vyvolené, kterým se Boot Camp podařilo nainstalovat na první pokus.

V mnohých případech však instalace Boot Campu selhává, a to především při prvotní instalaci. Pokud vaše instalace selže, tak vyzkoušejte restartovat Mac či MacBook, popřípadě můžete zkusit stáhnout jiný obraz disku (ten stávající může být poškozený). Pokud vám tyto triky nepomohou, tak je vždy dobrým řešením využít Google, do kterého napište kód chyby, který se vám zobrazí. Ve většině případech najdete na různých fórech postup, jak se s chybou vypořádat. Jakmile se vám podaří všechny problémy vyřešit, tak se dostanete do operačního systému Windows. V tomto případě už si stačí klasickým způsobem Windows nakonfigurovat (tj. vybrat síť Wi-Fi, jméno, heslo a další). Po prvním přihlášení se vám zobrazí instalace služby Boot Camp, která se postará o nainstalování zbytku ovladačů. Jakmile se tento postup dokončí, můžete Windows začít používat. Mezi macOS a Windows budete poté přepínat tak, že při startu Macu či MacBooku podržíte tlačítko Option, a poté se z menu vyberete šipkami, který systém chcete spustit.

Instalace Windows pomocí Parallels Desktop

Pro většinu uživatelů příjemnější a jednodušší je instalace Windows pomocí Parallels Desktop. Nutno podotknout, že je tento program placený, avšak z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud Windows opravdu potřebujete, tak se jedná o skvělou investici. S využitím Parallels Desktop totiž nemusíte pro přepnutí do Windows restartovat Mac a zároveň můžete jak macOS, tak Windows používat zároveň a přepínat se mezi nimi v reálném čase. Za asi rok využívání Parallels Desktop jsme se nesetkal snad s jediným problémem.

I v tomto případě si prvně musíte ze stránek Microsoftu stáhnout .ISO soubor, tedy obraz disku s operačním systémem Windows. Pak už jen stačí spustit aplikaci Parallels Desktop a při prvotním spuštění zvolit možnost Instalovat systém Windows nebo jiný OS z DVD nebo souboru obrazu. Na další ploše stačí najít ve Finderu stažený .ISO soubor a potvrdit jej. V další části si stačí zvolit, k jakému účelu budete Windows využívat. Pak už si jen zvolte název virtuálního počítače a jeho umístění. Zároveň doporučuji zaškrtnout možnost Upravit nastavení před instalací, abyste si mohli zvolit, jaké zdroje chcete virtuálnímu počítači poskytnout. V novém okně si poté nastavte, kolik jader procesoru a GB pamětí RAM chcete počítači přidělit, společně s dalším nastavením sdílení položek, atp. Poté už dojde k samotné instalaci Windows, která je podobná, jako v případě Boot Campu. Nastavíte si vaše jméno, heslo, připojíte se k Wi-Fi a je hotovo – váš virtuální počítač s Windows můžete zvesela začít používat.