iOS 26 konečně zprovozní v Česku jednu z nejužitečnějších funkcí AirPods Pro!

Do Česka míří s iOS 26 další funkce, která tu doposud chyběla, přestože v okolních státech již k dispozici je. Apple totiž s vydáním iOS 26 rozšíří funkci ochrany sluchu u AirPods Pro 2 (a kterou samozřejmě nabídne i nedávno představená 3. generace). Nově se tak v některých zemích, mezi nimiž nechybí ani Česká republika, objeví v nastavení AirPods speciální volba „EN 352 Protection“. Ta zajistí, že sluchátka budou při zapnutí splňovat evropský standard ochrany sluchu EN 352. To v praxi znamená, že maximální hlasitost přehrávaného obsahu bude omezena na 82 dBA.
Nastavení najdete přímo v iPhonu s tím, že stačí připojit AirPods Pro, přejít do Nastavení – AirPods – Ochrana sluchu a aktivovat příslušný přepínač. Funkce přitom s příchodem iOS 26 nedorazí jen do Česka, ale bude zpřístupněna v dalších několika zemích v Evropě a na Blízkém východě, například v Itálii, Španělsku, Polsku, Turecku či Saúdské Arábie. Zajímavé je, že zatím není jasné, zda Apple tuto úpravu musel přidat z legislativních důvodů, nebo zda ji nabízí dobrovolně v rámci péče o zdraví uživatelů. Nicméně vzhledem k tomu, že v řadě zemí EU již tato funkce k dispozici byla, spíš se ze strany Applu jedná o jakési „doplacení dluhu“.
Pokud si pak říkáte, proč je kolem funkce takový poprask, když ochranou sluchu už AirPods Pro nabízí, odpověď je jednoduchá. V tomto případě nejde „jen“ o upozornění na vysokou hladinu hluku a možnost automatického omezení hlasitosti. Nová funkce jde totiž dál, protože se přímo váže na konkrétní evropský bezpečnostní standard a namísto upozornění vám hlasitěji zvuk prostě nepřehraje. Co se pak týče iOS 26, ten dorazí ve veřejné verzi už v pondělí 15. září s tím, že AirPods Pro 3, u kterých bude funkce též k dispozici, se začnou prodávat v pátek 19. září. Pokud si tedy plánujete pořídit si nejnovější generaci AirPods Pro, můžete si být jisti, že ochrana sluchu bude díky této novince zase o něco efektivnější.