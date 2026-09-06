AirTag vás umí upozornit na zapomenuté klíče či batoh dříve, než bude pozdě. Jak na to?

AirTagy jsou součástí životů mnohých jablíčkářů již mnoho let. Někdo si dává AirTag do peněženky, jiný na klíčenku, někdo zase na zavazadlo či kabelku. Díky tomu, že je AirTag propojený s iPhonem, vás může upozornit ve chvíli, kdy si některý z vašich cenných předmětů někde zapomenete. Jak toto upozornění na iPhonu aktivovat?
AirTagy jsou přímo propojené s aplikací Najít, díky čemuž mohou polohu AirTagů anonymně zaznamenávat Apple zařízení v okolí. Díky tomu můžete ztracenou věc snadno nalézt, případně se nechat iPhonem upozornit na to, že jste se od ní vzdálili. A to včas, abyste se pro ni stihli vrátit.
Jak na iPhonu aktivovat upozornění na zapomenutí
Nastavení najdete přímo v aplikaci Najít. Otevřete ji a ve spodní části obrazovky klepněte na Předměty. Následně vyberte konkrétní AirTag, u kterého chcete upozornění nastavit, sjeďte níže a klepněte na Upozornit na zapomenutí. Funkci aktivujte pomocí přepínače a nastavení potvrďte klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu.
Od této chvíle vás může iPhone upozornit pokaždé, když se od daného AirTagu vzdálíte. Upozornění přitom nemusí dorazit pouze na iPhone, ale také na Apple Watch nebo Mac, takže pokud používáte více zařízení z ekosystému Applu, je poměrně těžké jej přehlédnout. Notifikace se samozřejmě mohou zrcadlit i na vašich Apple Watch.
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Nastavte si výjimky
Pokud máte AirTag připevněný na klíčích od auta, bez nich často opouštíte svůj domov, za chvíli by vás upozornění na zapomenutí mohla snadno začít obtěžovat. Pro tyto případy se hodí stanovit výjimky, tedy místa, na kterých můžete předměty opatřené AirTagem zanechat, aniž by vás váš iPhone upozorňoval. Možnost nastavení výjimek najdete v příslušné sekci přizpůsobení v aplikaci Najít.