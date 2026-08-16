Jak v aplikaci Najít sdílet svou polohu a mít přehled o tom, kdo ji vidí

Aplikace Najít neslouží pouze k pátrání po odloženém iPhonu, AirTagu nebo ztracených AirPodech. Umožňuje také průběžně sdílet polohu s rodinou a přáteli, což se hodí při cestování, cestě domů i obyčejné domluvě ve městě. Místo opakovaného posílání zpráv stačí otevřít mapu a podívat se, kde se druhý člověk právě nachází.
Sdílení přitom nemusí zůstat zapnuté trvale. iPhone nabízí možnost zpřístupnit polohu na jednu hodinu, do konce dne nebo bez časového omezení. Sama nejčastěji volím první dvě varianty – třeba když se s někým hledáme na neznámém místě nebo chci dát blízkým vědět, že jsem bezpečně dorazila domů. Trvalé sdílení je vhodnější pro rodinu a osoby, kterým důvěřujete.
Jak zapnout sdílení polohy
Nejprve otevřete aplikaci Najít a ve spodní části obrazovky přejděte na panel Já. Zkontrolujte, zda je aktivní přepínač Sdílet moji polohu. Pokud jej máte vypnutý, iPhone vaši polohu ostatním lidem neposkytne.
Následně klepněte na panel Lidé a stiskněte tlačítko Přidat, které poznáte podle symbolu plus. V nabídce vyberte Sdílet moji polohu, zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu požadované osoby a klepněte na Odeslat. Nakonec určete délku sdílení: jednu hodinu, do konce dne, nebo trvale.
Vybranému člověku přijde oznámení a vaše poloha se mu zobrazí v aplikaci Najít na iPhonu, iPadu či Macu. Pokud bude chtít, může vám stejným způsobem zpřístupnit také svou polohu. Nejde tedy o automaticky oboustrannou funkci – skutečnost, že někomu ukážete, kde jste, ještě neznamená, že zároveň uvidíte jeho.
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Které zařízení odesílá vaši polohu
Máte-li pod jedním účtem Apple přihlášených více zařízení, vyplatí se zkontrolovat také zdroj polohy. Na panelu Já uvidíte informaci, ze kterého zařízení je poloha momentálně sdílena. Běžně jde o iPhone, který nosíte u sebe, ale jako zdroj lze nastavit i jiné kompatibilní zařízení.
Tato drobnost dokáže vysvětlit zdánlivě nefunkční sdílení. Pokud například necháte zvolené zařízení doma a vyrazíte pouze s iPhonem, ostatní mohou stále vidět polohu zařízení ležícího na stole. Na iPhonu, který chcete používat jako zdroj, proto v aplikaci Najít otevřete panel Já a případně klepněte na Použít tento iPhone jako moji polohu.
Jak sdílení polohy ukončit
Chcete-li přestat sdílet polohu pouze s jedním člověkem, otevřete panel Lidé, klepněte na jeho jméno a posuňte kartu směrem dolů. Poté zvolte Zastavit sdílení mé polohy a svou volbu potvrďte.
Všechny uživatele můžete od polohy odpojit vypnutím přepínače Sdílet moji polohu na panelu Já. Praktické je proto jednou za čas projít seznam lidí a zkontrolovat, komu jste přístup ponechali. Zejména trvalé sdílení se dá po měsících snadno přehlédnout.
Poloha není veřejná a přístup k ní mají pouze lidé, které sami vyberete. Přesto je dobré zacházet s ní podobně jako s dalšími citlivými údaji. Sdílejte ji jen s osobami, kterým důvěřujete, a pro jednorázové situace raději používejte časově omezenou variantu. Získáte tím praktickou pomoc při cestování a domlouvání schůzek, aniž byste nad svou polohou ztratili kontrolu.