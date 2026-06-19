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Aplikace Najít se v iOS 27 dočká skvělých novinek. Konečně půjde tajně skrýt polohu a nastavit vlastní čas sdílení

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Operační systém iOS 27, který Apple slavnostně představil minulý týden, přináší celou řadu užitečných novinek a drobných vylepšení. Stranou nezůstala ani populární nativní aplikace Najít (Find My) pro sledování polohy zařízení a přátel. Systém je momentálně k dispozici v rámci první vývojářské beta verze, přičemž veřejná beta bude následovat během července a ostré vydání pro všechny uživatele dorazí tradičně v září. Pojďme se podrobněji podívat na tři hlavní funkce, o které se aplikace Najít na podzim rozšíří.

Diskrétní skrytí polohy

Zbrusu nová volba pro skrytí polohy vám konečně umožní diskrétně pozastavit sdílení vašeho aktuálního umístění s konkrétními lidmi, a to až do konce daného dne. Největší a nejdůležitější výhodou této novinky je fakt, že dotyčná osoba neobdrží absolutně žádné upozornění ani notifikaci o tom, že jste před ní svou polohu dočasně skryli. Podle samotného Applu byla tato funkce do systému přidána především pro situace, jako je například chystání tajných narozeninových překvapení, nákup dárků nebo zkrátka chvíle, kdy potřebujete trochu soukromí bez zbytečného vysvětlování.

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Vlastní doba pro sdílení polohy

Aplikace Najít v iOS 27 nově umožní sdílet vaši polohu s ostatními uživateli po naprosto libovolnou a vámi specifikovanou dobu. Časové okno si můžete nastavit v rozmezí od 15 minut až po dlouhých 30 dní. Systém vám dovolí zadat přesný počet dnů, hodin a minut, případně si můžete zvolit rovnou konkrétní datum a čas v kalendáři, kdy má sdílení automaticky a bezpečně vypršet. Jedná se o obrovský skok kupředu, jelikož v současném iOS 26 jsou k dispozici pouze tři tvrdě přednastavené časové rámce: sdílet trvale, do konce dne nebo na pouhou jednu hodinu.

Plnohodnotný režim na šířku

Aktualizace iOS 27 aktivuje tolik žádaný režim na šířku (Landscape Mode) v mnohem větším počtu vestavěných aplikací od Applu, a to včetně zmiňované aplikace Najít. Zatímco v iOS 26 a starších verzích byl tento horizontální režim dostupný primárně v Mapách, Kalendáři, Souborech, Poznámkách či aplikaci Mail, nejnovější update jeho podporu výrazně rozšiřuje napříč celým ekosystémem.

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Mnozí analytici spekulují o tom, že tento krok by mohl být velmi nenápadnou softwarovou přípravou na dlouho vyhlížený skládací telefon, často označovaný jako „iPhone Ultra“. Pro takové zařízení by totiž aplikace plně optimalizované pro zobrazení na šířku byly naprosto zásadní. Chcete-li nový režim v podporované aplikaci využít, stačí iPhone jednoduše otočit na bok. Podmínkou je samozřejmě vypnutý zámek orientace obrazovky v Ovládacím centru.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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