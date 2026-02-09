AirTag 2 neumlčíte tak snadno jako předešlou generaci, s trochou šikovnosti to však stále jde

iFixit se podíval na zoubek novému AirTagu 2. generace. Nový rozbor poměrně jasně ukazuje, v čem se nový model liší od původní verze. Podle iFixitu má AirTag 2 přepracovaný reproduktor, který je až o 50 % hlasitější než u první generace. To je důležitá změna hlavně z pohled hledání ztracených předmětů, neboť zvukový hraje při hledání zásadní roli. Zároveň ale video, které naleznete pod článkem, ukazuje, že Apple konstrukci reproduktoru upravil tak, aby bylo jeho odstranění výrazně složitější než dříve. Přesto iFixit potvrzuje, že s použitím pájky je stále možné zvukový modul deaktivovat, i když už to není tak snadné jako u původního AirTagu.
Fotogalerie
V čem se AirTag 2 liší
Vnitřek zařízení dále odhaluje druhou generaci čipu Ultra Wideband. Ten má na starosti funkci Přesné hledání a Apple u něj slibuje až o 50 % delší dosah oproti první generaci. Zlepšený má být také celkový dosah sledování přes Bluetooth, což se projeví hlavně při běžném používání bez aktivního navádění pomocí šipek v aplikaci Najít.
Z hlediska konstrukce se ale AirTag 2 nijak zásadně nezměnil. Celkové uspořádání i velikost zůstávají velmi podobné původnímu modelu. To také znamená plnou kompatibilitu s existujícím příslušenstvím, jako jsou klíčenky a tak podobně.
AirTag jako takový nadále slouží ke sledování předmětů prostřednictvím aplikace Najít, a to napříč iPhonem, iPadem, Macem, Apple Watch i webem iCloud.com. Nová generace byla uvedena na trh v lednu. A dle videa je jasné, že se Apple zaměřil spíš na vylepšení dosahu a bezpečnostních detailů než na zásadní změnu konceptu. AirTag 2 koupíte za 790 korun. Balení 4 kusů vyjde na 2690 korun. Pokud jste pak čekali víc, což bych se upřímně vzhledem ke spoustě nejrůznějších úniků informací z dřívějška například okolo bezdrátového nabíjení a tak podobně nedivil, budete si holt muset počkat minimálně do další generace dalších pár let. Apple totiž u AirTagu 2 ukázal, že se u tohoto produktu nebojí inovovat opravdu minoritně.