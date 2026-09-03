Používáte dva iPhone? iOS 27 přináší geniální funkci, která mezi nimi automaticky přehodí vaše telefonní číslo

Letošní WWDC byla na novinky jednak docela bohatá, ale hlavně svou strukturou poměrně zmatená, kvůli čemuž některé z chystaných funkcí prakticky zapadly. A to je docela škoda. Mezi těmito zapomenutými novinkami totiž najdete i kousky, které si rozhodně zaslouží pozornost. Patří mezi ně třeba funkce iPhone Handoff, která vám umožní zjednodušeně řečeno používat dva iPhone s jedním číslem. Až doposud se sice o funkci moc detailů nevědělo, nyní se však díky ukázce z Xcode 27 dozvídáme, jak bude fungovat.
iPhone Handoff najdete v Nastavení v sekci Mobilní data. Nastavuje se jednoduše tak, že při prvotním nastavení si zvolíte jeden iPhone jako hlavní zařízení a druhý jako doprovodný s tím, že vaše klasická eSIM zůstane na hlavním iPhone, zatímco pro druhý vytvoří operátor speciální doprovodnou eSIM propojenou se stejným telefonním číslem. Jak tedy už asi tušíte, narážíme zde na první háček – aby vše fungovalo, je potřeba podpora na straně operátora.
Jeden telefonní účet, dva iPhone
Pokud je ale podpora k dispozici, v praxi byste měli být schopni například přes den používat svůj hlavní iPhone 18 Pro a večer jej nechat doma a vyrazit běhat s menším či starším iPhone. Nemusíte tak přehazovat SIM, aktivovat jiné telefonní číslo ani řešit přesměrování hovorů. Systém totiž jednoduše pozná, který iPhone právě používáte, a mobilní službu mezi nimi přepne. Veškerá nastavení mobilní sítě přitom zůstávají spravována z hlavního iPhone. Zajímavě Apple vyřešil také sdílení polohy – ta se bude vztahovat k zařízení, které v danou chvíli aktivně používá vaše telefonní číslo.
Je nicméně třeba dodat jednu důležitou věc, která může tak trochu mást. Klasický Handoff totiž už roky umožňuje rozepsat například e-mail nebo otevřít web na jednom Apple zařízení a pokračovat na druhém. iPhone Handoff v iOS 27 je ale něco jiného a řeší především samotné používání dvou telefonů. Jinými slovy, nepočítejte s tím, že to, co vám umožní handoff z iPhone na Mac, dokáže iPhone na iPhone.
Jak už jsem navíc psal výše, minimálně zprvu budeme nejspíš narážet na nepříjemný háček ve formě podpory. Funkci totiž musí podporovat váš mobilní operátor, přičemž v současnosti se objevují náznaky podpory například u T-Mobile v USA a Deutsche Telekom v Německu, takže rozhodně není jisté, že bude novinka hned po vydání iOS 27 dostupná také u českých operátorů. Osobně si ale myslím, že bychom příliš dlouho čekat nemuseli, protože Deutsche Telekom, pod který spadá tuzemský T-Mobile, na český trh docela myslí a v minulosti nám to dokázal třeba tím, že bylo Česko mezi prvními zeměmi s podporou eSIM u iPhone XS coby prvního iPhone, který eSIM přinesl. Věřím tedy, že zde to nemusí být jiné.
Co se pak týče funkce jako takové, ta mi přijde opravdu skvělé a hlavně geniálně načasovaná s ohledem na blížící se příchod ohebného iPhone. Ten totiž bude mít jistě spoustu využití, nebude však rozhodně ideální pro každou chvíli, takže mít vedle něj druhý telefon bude najednou dávat mnoha lidem docela smysl. Já bych třeba tuto funkci ocenil už loni, kdy dorazil iPhone Air, který si mě získal svým designem, tenkostí a celkovým „pocitem něčeho jiného“, ale do ruky jej beru vlastně jen na testy, protože oproti iPhone 17 Pro, který standardně používám, je zkrátka méně komplexní skrze fotoaparáty, výdrž a tak podobně. A když si představím, jak snadno by se díky nové funkci v budoucnu mohly testovat nové iPhony, jelikož by nám redaktorům konečně odpadla nutnost přenášet SIM z jednoho telefonu do druhého, těším se o to víc.