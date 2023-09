České banky spustí obdobu Apple Pay Cash! Na telefonní číslo půjdou poslat tisíce

Když Apple před lety světu představil Apple Pay Cash, tedy rozšíření Apple Pay spočívající v možnosti jednoduše posílat peníze ostatním Apple uživatelům na jejich virtuální karty ve Wallet, nejednoho uživatele touto možností doslova nadchnul. Jelikož však tato novinka ani po několika letech neopustila hranice USA, z nadšení se stal spíše zmar. To však již v listopadu částečně změní tuzemské banky. Zavedou totiž možnost posílat peníze na účet nejen skrze číslo účtu, ale taktéž skrze telefonní číslo. A že je na co se těšit.

Když chce v současnosti člověk poslat někam či někomu peníze, musí znát jeho číslo účtu. To však již brzy nebude tak úplně pravda. Podle informací zveřejněných Právem potvrdilo celkem devět českých bank v čele s Komerční bankou, ČSOB či Českou spořitelnou spuštění, které bude regulováno Českou národní bankou. A jak tedy bude vše fungovat? Naprosto jednoduše. Jakmile bude služba oficiálně spuštěna, budou si moci klienti bank, které budou novinku podporovat, spárovat své telefonní číslo (či dokonce více čísel) ke svému bankovnímu účtu a je hotovo. Jakmile se tak stane, budou schopni přijímat platby, které jim protistrana zašle na účet, aniž by znala číslo účtu. A to až do výše 5000 Kč, což není vůbec špatné. A jelikož se bude tato transakce chovat samozřejmě naprosto stejně jako kdybyste posílali peníze klasicky pomocí čísla účtu, po připsání budete moci s částkou okamžitě disponovat – tedy s ní třeba platit přes Apple Pay. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se jedná skutečně o určitou alternativu k Apple Pay, byť samozřejmě méně integrovanou do systému a tedy i méně komfortní.

Pokud se ptáte na to, jak bude podchyceno to, když člověk nebude mít službu aktivní a vy se mu přesto pokusíte peníze přes číslo zadat, i na tohle už poskytla ČNB odpověď. Po zadání telefonního čísla totiž bude okamžitě prověřeno, zda je v databázi, přičemž pokud ne, peníze vůbec nebude možné odeslat. Nemusíte se tedy bát, že byste si je například zbytečně zablokovali či cokoliv podobného, protože z vašeho účtu v takovém případě vůbec neodejdou. Další super zprávou je pak to, že na telefonní číslo budete moci posílat peníze i v případě, že vy sami své číslo s účtem nepropojíte. Celkově se tedy zdá, že nás čeká skutečně pohodlné řešení, jak posílat peníze svému okolí, což je rozhodně super.