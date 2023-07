Stravenkáři, jásejte! Sodexo začalo po letech čekání v ČR podporovat Apple Pay

Pokud patříte mezi zaměstnance, kteří od svých zaměstnavatelů dostávají benefity v podobě stravenek Sodexo, máme pro vás skvělou zprávu. Po letech naléhání ze strany uživatelů se totiž česká pobočka Sodexo konečně odhodlala ke spuštění podpory Apple Pay u své Gastro Pass karty, která nahrazuje klasické papírové stravenky.

O podpoře Sodexo Gastro Passu v Apple Pay začali uživatelé této karty hovořit prakticky ihned poté, co Apple v České republice spustil Apple Pay, tedy od února 2019. Na zavedení této možnosti si však museli počkat více než čtyři roky, což není rozhodně málo. Nicméně i tak příchod této vymodlené možnosti rozhodně potěší, jelikož jsou karty Gastro Pass využívány ve velkém a možnost jejich uložení do Apple Wallet na iPhonu či Apple Watch tedy zaručeně využije mnoho zaměstnanců. Jedinou podmínkou, která je třeba pro vložení karty do Wallet splnit, je disponovat účtem Sodexo Connect, jehož vytvoření je však otázkou několika málo vteřin. Více informací o novince naleznete přímo na stránkách Sodexo.