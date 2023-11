K poslání peněz na účet stačí ode dneška telefonní číslo

Doby, kdy bylo k poslání peněz na bankovní účet třeba znát jeho číslo jsou částečně ty tam. Ode dnešního dne je totiž možné u šestice vybraných bank poslat peníze na bankovní účet jen se znalostí telefonního čísla. Novinka se jmenuje Platba na kontakt, podporuje jí zatím Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio Banka, Komerční banka a Raiffeisenbank s tím, že Moneta a UniCredit Bank spustí novinku v příštím roce a měla by celkově usnadnit bezkontaktní platební styk.

Že se spuštění to novinky chystá oznámila již nedávno Česká bankovní asociace s tím, že aby bylo možné platby na telefonní číslo přijímat, že nutné jej nejprve registrovat u daného účtu. Jakmile je telefonní číslo spárování s účtem, lze na něj začít posílat peníze stejně jako tomu bylo doposud po zadání čísla účtu. Fajn je navíc to, že k jednomu účtu lze přidat více telefonních čísel, takže pokud máte například společný účet s partnerem, lze na něj posílat peníze jak pomocí vašeho, tak i partnerova čísla. Naopak více účtů k jednomu telefonnímu číslu přiřadit z logiky věci nejde, jelikož by nebylo jasné, na jaký účet mají dané peníze jít.

Co se týče výše částky, kterou lze na telefonní číslo poslat, zatím je nastaveno 5 000 Kč. Do budoucna se ale uvažuje o navýšení, díky čemuž by se celá novinka stala využitelnější než je tomu nyní. Pokud se pak ptáte, proč je posílání peněz na kontakt omezeno na 5 000 Kč, je to z důvodu bezpečnosti, přičemž kvůli bezpečnosti je například i povoleno jen posílání peněz jen v českých korunách. Posílání peněz jako takové pak probíhá standardní cestou přes internetbanking či mobilní bankovnictví s tím, že namísto čísla účtu vyplníte u detailů příjemce telefonní číslo, má-li jej již regostrováno.