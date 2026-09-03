Čechům chodí nebezpečné SMS s údajnými pokutami. Ministerstvo dopravy varuje: Na tento odkaz rozhodně neklikejte

Pokud vám v poslední době přišla SMS s informací, že máte nezaplacenou pokutu za dopravní přestupek, nepanikařte. Ministerstvo dopravy totiž varuje před vlnou podvodných zpráv, které se snaží z lidí vylákat peníze nebo citlivé údaje a podle počtu dotazů, které ministerstvo od občanů dostává, se podvod šíří ve velkém.
Princip celého podvodu je ve své podstatě úplně jednoduchý. SMS nebo iMessage se tentokrát snaží tvářit jako oficiální výzva k zaplacení dopravní pokuty a obsahuje odkaz na web, který má na první pohled připomínat stránku spojenou se státní správou. Ministerstvo jako jeden z příkladů uvádí doménu doprava.eu.cc, která ale s Ministerstvem dopravy ani oficiální dopravní agendou státu nepřekvapivě nemá nic společného.
Hrozí soudem i blokací účtu
Podvodníci se navíc snaží vytvořit pocit, že je potřeba jednat okamžitě. Ve zprávách se proto leckdy snaží vyhrožovat vymáháním pokuty, soudním řízením nebo dokonce blokací bankovního účtu. Cílem je nepřekvapivě přimět člověka, aby nad zprávou příliš nepřemýšlel, otevřel přiložený odkaz a následně například zadal své osobní či platební údaje. V některých případech může podvodný web uživatele přesvědčovat také k instalaci škodlivé aplikace.
Ministerstvo dopravy proto zdůrazňuje několik důležitých věcí. Informace o dopravních přestupcích se tímto způsobem nerozesílají a oficiální SMS vás neposílá na neoficiální web, kde máte pokutu zaplatit. Seriózní komunikace má navíc obsahovat konkrétní údaje o přestupku, tedy například místo, čas nebo vozidlo, kterého se týká. Pokud tedy podobnou SMS dostanete, nejlepší reakcí je tedy nedělat přesně to, k čemu vás nutí. Jinými slovy neklikejte na odkaz, nic neplaťte, nezadávejte žádné údaje a už vůbec neinstalujte aplikaci, kterou vám stránka nabídne. V případě pochybností si můžete pravost zprávy ověřit přímo u Ministerstva dopravy na infolince 222 266 759.
Právě podobné podvody jsou podle mě nebezpečné hlavně tím, že člověka mohou zastihnout ve chvíli, kdy skutečně někde rychleji jel nebo třeba nedávno řešil nějaký dopravní přestupek. SMS pak na první pohled nemusí působit vůbec podezřele. Pokud po vás ale údajný stát chce okamžitě zaplatit pokutu přes odkaz v náhodné SMS, berte to jako obrovský varovný signál.