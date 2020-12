Obří hackerský útok ochromil řadu amerických ministerstev

Hackerské útoky na nejrůznější instituce neslábnou ani v období koronaviru, ba naopak. Americké bezpečnostní složky totiž dnes v noci potvrdily spekulace o možném hackerském útoku vedeném proti vládním institucím USA s tím, že útok dokonce stále ve velké síle trvá. Podle dostupných informací měli být hackeři skrze něj schopni výrazně ovlivnit sítě federální vlády. Jak velký rozsah útok má se v současnosti stále snaží americké bezpečností složky zjistit.

Podle spekulací zahraničních médií mají mít v útoku prsty ruští špióni, kteří měli mít po dobu několika měsíců přístup k digitální komunikaci mezi zaměstnanci ministerstev, což jim mělo i pomoci proniknout do jejich sítí. Poměrně zajímavé je pak to, že kromě ministerstev měl útok cílit i na americké mobilní operátory a technologické firmy, byť od nich žádné zprávy o problémech zatím k dispozici nejsou. Co se pak týče jednotlivých zasažených ministerstev, podle Reuters se jedná konkrétně o ministerstvo financí, zahraničí, bezpečnosti a obchodu.

Do sítí se měli podle dostupných informací dostat hackeři skrze upravený síťový nástroj Orion, který právě ministerstva využívají. Ten hackeři upravili tak, aby jim umožnil proniknout všude, kam potřebují, a netušící technici jej do sítí firem i vlády nainstalovali. Jak přesně k upravení nástroje došlo je nicméně v tuto chvíli nejasné a s ohledem na rozsah útoku zcela určitě ještě nejasné dlouho bude. Jasné je naopak již nyní to, že Rusko účast na hackerském útoku odmítá.