Ne, nemáte 9 900 Vodafone bodů za které si můžete koupit iPhone, českem se šíří další podvod

V ČR se v posledních dnech lidem začaly objevovat emaily informující o tom, že mate 9 900 bodů u společnosti Vodafone, za které si prokliknutí na odkaz v mailu můžete údajně „koupit“ například iPhone 17 Pro nebo další telefony. PRoblém je v tom, že žádných 9 900 bodů u Vodafone nemáte a pokud se prokliknete až na web slibující vám možnost uplatnění bodů výměnou například za zmíněné telefony, budete muset vyplnit pár dalších údajů a právě zde se skrývá problém. Web na který jste přesměrování vypadá poměrně dobře a samozřejmě zkušenějším uživatelům hned odjde, že není zabezpečen přes HTTPS a navíc místo adresy vidíte jen IP adresu, ovšem pro méně zkušení to opravud vypadá jako pěkný web.
Jakmile si vyberete telefon za své body, musíte zadat doručovací adresu a protože nic není zadarmo, tak také číslo karty, ze které se vám strhne poplatek 2,99€ za doručení balíčku s telefonem. A právě zde je problém, jakmile zadáte informace o své platební nebo kreditní kartě, útočníci je získají a mohou je zneužít, respektive si můžete být jisti, že v tomto případě je také zneužií. Dávejte si tedy pozor a na podobné maily rozhodně nijak nereagujte a ihned je smažte, případně přímo v aplikaci mail nahlašte jako podvodný email.