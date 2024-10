Recenze Apple body: Ano, tohle je skutečně originální Apple produkt

Pokud zavítáte do Cupertina a navštívíte Apple Visitor Center, budete mít možnost koupit si produkty, které Apple prodává na jediném místě na světě a to právě zde. Poté, co zavřel letos svůj obchod v Infinite Loop, není možné merch od Applu již koupit skutečně nikde jinde a možná i proto se na něj zde stojí v podstatě nonstop fronta. Ta jde sice rychle, ale pokud zde budete pár desítek minut stát a pozorovat lidi ve frontě, budete mít pocit, že Apple je největším prodejcem triček na světě. Exkluzivita, vzpomínka a poměrně dobrá cena je kombinace, díky které Apple prodává jedno tričko za druhým. Kromě věcí pro dospělé nabízí také dvojici body pro miminka a ty jsem si dovezl zhruba 13 měsíců před tím, než se narodil ten, pro kterého jsem je kupoval. Pojďme se tedy mrknout na jeden z nejvtipnějších produktů, které Apple prodává.

Osobně se snažíme, aby měl mladej co nejvíc oblečení z bio bavlny, ovšem Apple tady vsází na 100% klasickou bavlnu, ale kvalita je na první pohled i dotek opravdu velmi dobrá. Body má klasické zacvakávací cvočky na spodní části a na ramínku, stejně jako drtivá většina bodýček. Pamatujte však na to, že i když je ve velikosti 3-6 měsíců, tak je sice dlouhé tak jak klasické body v této velikosti, ale je poměrně široké. Hodí se tedy, když jej oblečete na nějaké tričko nebo mikinu. Je skutečně dost široké a celkově je volnější. Apple prodává tyto body ve třech velikostech a to 0-3, 3-6 a 6-12 měsíců. Samozřejmě každé miminko roste jinak, a tak je jen na něm, kdy mu která velikost bude vyhovovat. Navíc jak brzo zjistíte, déle jak měsíc stejně žádnou velikost nosit nebude a je potřeba počítat s tím, že je to poměrně krátkodobá záležitost.

Apple mění design těchto produktů, ale pokud se nic nezměnilo, tak aktuálně má stále k dispozici jedno body s logem Applu v původní duhové barvě a také body s velkým písmenem A, kde je dovětek A is for „logo Applu“. U obou typů můžete volit mezi černou a bílou variantou. Cena za body je 20, respektive 30 dolarů podle verze. Pokud tedy Apple skutečně milujete, pak je tato drobnost pro vaše miminko to pravé ořechové.