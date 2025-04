Epic rozdává zdarma super hru na smarthpony! Už jste si ji vyzvedli?

Není tomu tak dávno, co začal Epic Games rozdávat vedle počítačových her zdarma i ty určené pro mobilní telefony. V této propagační strategii pak pokračuje i nadále, jelikož přes svůj mobilní obchod nyní rozdává zábavný titul Doodle Kingdom: Medieval.

Doodle Kingdom: Medieval je zábavná a kreativní puzzle hra, která vás zavede do středověkého světa plného kouzel, rytířů a draků. Hráči se ujímají role alchymisty, jehož úkolem je kombinovat různé objekty a vytvářet nové předměty, postavy a tajemné bytosti. Hra nabízí stovky různých kombinací a v každém kroku je potřeba pečlivě přemýšlet, jaký materiál nebo element přidat k tomu, co už máte. Grafika je jednoduchá, ale příjemná a stylizovaná, což dodává hře na jedinečné atmosféře. Doodle Kingdom: Medieval je ideální pro ty, kteří mají rádi logické hry s prvky tvoření a objevování nových možností.

Pokud vás hra zaujala, získat ji můžete velmi jednoduše. Stačí, když si do svého iPhonu či Androidu stáhnete Epic Games Store a z něj si následně titul nainstalujete. Z hlediska bezpečnosti není vzhledem k provozovateli obchodu důvod k obavám. A vzhledem k tomu, že má Epic Games do budoucna v plánu rozdat další spousty her, jste-li vášnivými hráči, nejspíš se bez jeho instalace ve výsledku dříve či později neobejdete.

Epic Games Store se hrou zdarma lze stáhnout zde