Sony rozdává 5 dní PlayStation Plus zdarma! Pro koho je a jak zjistit, zda jste jej už dostali?

Pamatujete si na velký výpadek PlayStation Network, který zasáhl miliony hráčů začátkem února? Pokud ano a měli jste tehdy aktivní členství v PlayStation Plus, můžete mít důvod k mírné radosti. Sony totiž začalo rozdávat pětidenní prodloužení předplatného jakožto kompenzaci. Tehdy nefungovalo prakticky nic – online hraní, PlayStation Store a dokonce i některé singleplayer tituly, které vyžadují online ověření.

Nabídka pětidenního prodloužení se týká pouze členů PS Plus, což mezi některými uživateli vyvolalo vlnu nevole, neboť hráči bez předplatného rovněž hrát nemohli, ale žádné odškodnění zatím nedostali. Hráči, kteří si PlayStation Plus předplácí, pak dostanou tuto kompenzaci automaticky.

Jak zjistit, zda už jste dostali navíc pětidenní PlayStation Plus jako kompenzaci za výpadek

Jděte do nastavení konzole

Zvolte „Uživatelé a účty“

Pokračujte do „Účet“ – „Platby a předplatné“ – „Předplatná“

Porovnejte si koncové datum předplatného s tím, které jste měli v potvrzovacím e-mailu, když jste si službu v minulosti předpláceli.

Pokud je o pět dní delší, máte vyhráno. Sony nicméně upozorňuje, že prodloužení probíhá po vlnách a může chvíli trvat, než se objeví u všech. Jestli se vám ale nechce čekat, můžete zkusit kontaktovat podporu Sony, čímž byste minimálně ve svém případě měli být schopni proces získání pár bezplatných dnů navíc urychlit. Tvrdí to minimálně pár diskutérů na Redditu, kterým se takto podařilo Sony skrze podporu „popohnat“. A pokud předplatné máte, nezapomeňte si vyzvednout březnové PS Plus hry. V nabídce je například Sonic Colors: Ultimate, kolekce Ninja želv nebo Dragon Age: The Veilguard.