Akcie Applu zaznamenaly 2. největší pokles v historii

Nechceme vám radit, jak naložit s penězi – to je čistě na vás. Ale ruku na srdce: kdo z nás si někdy neřekl „kdybych se tak mohl vrátit o pár let zpátky a investovat do Applu“? Možná se právě teď podobná příležitost naskýtá. Akcie Applu totiž během posledních dní zaznamenaly dramatický pokles a propadly se na hodnoty, kde byly naposledy v září 2023. Zatímco koncem loňského roku se jedna akcie obchodovala za více než 250 dolarů, dnes ji koupíte za 188,35 USD.

Nejde jen o běžný výkyv trhu. 3. dubna 2025 totiž Apple zažil druhý největší jednodenní propad hodnoty akcií ve své historii – během jediného dne ztratily akcie 9,2 % své hodnoty. Horší výsledek zaznamenal Apple pouze 29. září 2000, kdy po zveřejnění neuspokojivých čtvrtletních výsledků spadla hodnota akcií o rekordních 51,89 %.

Za aktuálním propadem stojí obavy investorů z možné eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou, zejména kvůli nově avizovaným clům ze strany Donalda Trumpa. A i když nikdo nedokáže s jistotou předpovědět, zda budou akcie ještě dále klesat nebo se odrazí ode dna, jedno je jisté: Apple je aktuálně nejdostupnější za poslední rok a půl. Pokud jste tedy někdy uvažovali o dlouhodobé investici do technologického giganta, který v posledních dvou dekádách přepsal dějiny, možná právě teď je čas udělat první krok.

