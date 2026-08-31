vivo startuje školní rok se slevami: V70 za 12 799 Kč, V70 Lite 5G už za 6 999 Kč

Tisková zpráva: Začátek září umí zatopit celé rodině. Kromě sešitů, přezůvek a rozvrhu se často řeší i telefon — protože ten starý už nevydrží ani do oběda. vivo přichází s Back to School akcí, která tuhle situaci řeší velmi elegantně: od 1. do 30. září 2026 u vybraných prodejců zlevňuje své dva nejzajímavější modely. vivo V70 klesá o 3 200 Kč na 12 799 Kč, vivo V70 Lite 5G o 2 000 Kč na 6 999 Kč.
Obě zlevněné novinky spojuje jedna věc, kterou při nákupu telefonu pro školáka podceňujeme nejčastěji — baterie. Konkrétně 6 500 mAh a 90W nabíjení FlashCharge u obou modelů. Ráno zapomenuté nabíjení tak není katastrofa, deset minut u zásuvky před odchodem stačí na dobrou polovinu dne.
vivo V70: telefon, který nezestárne za rok
Pokud hledáte něco, co vydrží celý druhý stupeň nebo klidně celou střední, V70 je jasnější volba. Nabídne totiž věci, které se ve své cenové kategorii vidí málokdy.
Začněme fotoaparátem, protože ten je tady hvězdou. Vedle 50Mpx hlavního snímače najdete i 50Mpx teleobjektiv ZEISS s 3× optickým a až 100× digitálním přiblížením, optickou stabilizací a ohnisky 85 a 100 mm. Portréty díky tomu vypadají přirozeně. Trojici doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, vepředu je 50Mpx selfie kamera a video jede ve 4K/60 fps.
Zbytek výbavy drží krok:
- 6,59″ AMOLED displej, 1,5K rozlišení (2750 × 1260 px), 120 Hz, HDR10+ a extrémně vysoký maximální jas
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 jader, až 2,8 GHz)
- 8 GB RAM a 512 GB úložiště
- odolnost IP68/IP69 — přežije déšť i cestu domů v promáčeném batohu
- ultrazvuková čtečka otisků druhé generace, která funguje i s mokrými prsty
- OriginOS 6 na Androidu 16, notifikační prvek Origin Island
- šest let bezpečnostních aktualizací a čtyři velké verze Androidu
vivo V70 Lite 5G: velká baterie, tenké tělo, sedm tisíc
Model Lite je pragmatická volba — a při ceně 6 999 Kč hodně těžko přebitelná.
Nejzajímavější je na něm poměr baterie a rozměrů. Akumulátor BlueVolt s kapacitou 6 500 mAh se vešel do těla o tloušťce 7,59 mm a hmotnosti 194 g, takže telefon nepůsobí jako obklad. vivo přitom slibuje až 27,5 hodiny přehrávání videí na YouTube a plné nabití za zhruba 52 minut. Deset minut na nabíječce vydá asi na 6,6 hodiny sledování.
Displej je dokonce větší než u dražšího sourozence — 6,77″ AMOLED s Full HD+ rozlišením (2392 × 1080 px), 120Hz obnovovací frekvencí, HDR10+ a jasem až 3 000 nitů. Výkon obstarává MediaTek Dimensity 7400-Turbo vyrobený 4nm procesem, k dispozici je 6 GB RAM (softwarově rozšiřitelná o dalších 6 GB) a 256 GB rychlého úložiště UFS 3.1.
Fotoaparáty jsou logicky skromnější, ale ne odbyté: 50Mpx hlavní snímač Sony IMX882 s autofokusem a 2× bezeztrátovým zoomem, 8Mpx ultraširoký a 32Mpx selfie kamera. Nechybí stereo reproduktory, IP65, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.4, podpora eSIM ani asistent Google Gemini a AI nástroje pro práci s textem — což při psaní referátů a shrnování poznámek nakonec využijí i ti, kteří to nahlas nepřiznají.
Akce běží od 1. do 30. září 2026 u vybraných prodejců.