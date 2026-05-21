Letní fotky bez zdlouhavého nastavování? vivo V70 FE sází na 200 Mpx, detail i stabilizaci

Ne každá dobrá fotka vzniká v ideálních podmínkách. V létě se často fotí za chůze, proti slunci, večer nebo ve chvíli, kdy se scéna během pár vteřin změní. vivo V70 FE na to reaguje 200Mpx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací, který nabídne dostatek detailů pro rychlé momentky i následné úpravy přímo v telefonu.
200 Mpx jako prostor pro ořez i úpravy
Na výletě, u vody nebo večer s přáteli se málokdy fotí v ideálních podmínkách. Scéna se mění rychle, lidé se hýbou a často není čas řešit kompozici tak pečlivě, jak by si snímek zasloužil. vivo V70 FE staví na 200Mpx hlavním fotoaparátu, který zachytí více detailů a dává fotografii větší rezervu pro následné úpravy.
To využijete například u fotek z vyhlídky, rušné ulice, koncertu nebo dovolené. Až později v galerii často zjistíte, že by snímku pomohl těsnější výřez, narovnání horizontu nebo odstranění části obrazu, která zbytečně odvádí pozornost. Vyšší rozlišení v takové situaci dává větší volnost, protože fotka lépe snese ořez i drobnou změnu kompozice.
Důležitou roli hraje také optická stabilizace obrazu. Ta pomáhá hlavně při focení z ruky, typicky večer, v interiéru nebo při rychlé momentce za chůze. Neznamená to, že každý snímek bude automaticky ostrý, ale v běžných situacích zvyšuje šanci, že výsledek bude použitelný hned napoprvé.
Portréty, selfie i krátká videa
Velká část letních fotek nejsou krajiny, ale lidé. Společný snímek po výletě, rodina u vody, momentka z grilování nebo záběr z večerního města. vivo V70 FE proto nabízí portrétní režim, který pomáhá oddělit člověka od pozadí a dodat snímku přirozenější hloubku.
Na momenty, kdy chcete být součástí záběru i vy, je tu přední 32Mpx kamera. Poslouží pro selfie z cest, skupinové fotky i krátká videa, která mají rovnou zamířit na sociální sítě nebo do chatu.
Úpravy snímků přímo v zařízení
U momentek často rozhodují až drobnosti. Těsnější ořez, narovnání záběru, úprava světla nebo odstranění rušivého prvku v pozadí. vivo V70 FE umožňuje základní úpravy provést přímo ve smartphonu, bez nutnosti otevírat další aplikace nebo snímky zdlouhavě přesouvat.
Výhoda je hlavně v návaznosti na focení ve vysokém rozlišení. Snímek pořízený 200Mpx fotoaparátem dává při úpravách větší prostor, takže lze z fotografie vybrat lepší výřez nebo ji doladit až po pořízení.
Výbava na celý den venku
Fotoaparát je hlavní lákadlo, ale smartphone na léto nemůže stát jen na něm. vivo V70 FE má baterii s kapacitou 7000 mAh, což se hodí při dnech, kdy ráno vyrazíte z domu a vracíte se až večer. Navigace, focení, hudba, zprávy, platby i sdílení fotek umí baterii rychle prověřit.
K tomu se přidává 90W rychlé nabíjení, takže krátká zastávka u zásuvky může smartphonu rychle vrátit energii. Praktická je také odolnost IP68, která přidává větší jistotu při používání venku, třeba v dešti, prachu nebo s mokrýma rukama u bazénu.
AMOLED displej s úhlopříčkou 6,83 palce, rozlišením 2800 × 1260 a 120Hz obnovovací frekvencí oceníte při prohlížení fotek, sledování videí i používání map. Spolu s velkou baterií, rychlým nabíjením a odolností IP68 tak V70 FE doplňuje fotografickou výbavu i o praktičtější stránku každodenního používání.
Dostupnost a cena
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Do 25. května 2026 model navíc spadá do cashback kampaně, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.