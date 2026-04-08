Fotky jara bez filtru? Nové vivo V70 FE si s nimi poradí samo

J. Jiří Filip
Komerční sdělení: Jaro přeje focení. Příroda rozkvétá, dny jsou delší, trávíme víc času venku a v mobilu rychle přibývají fotky z výletů, procházek nebo večerů s přáteli. Právě v takových chvílích přijde vhod telefon, který umí udělat hezký snímek i bez zdlouhavého nastavování. Model vivo V70 FE sází na 200Mpx fotoaparát a nástroje, které většinu práce udělají za vás.

Fotky, co vypadají dobře už napoprvé?

Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 200 Mpx a optickou stabilizaci. Fotky tak mají dostatek detailů i ve chvíli, kdy je chcete později přiblížit nebo z nich vybrat jen část záběru.

Telefon ale funguje dobře i ve chvíli, kdy nic upravovat nechcete. Pomáhá automaticky upravit světlo, barvy i kontrast, takže snímek často vypadá dobře hned po vyfocení. To se hodí třeba večer, kdy se světelné podmínky rychle mění a není čas něco řešit ručně.

Úpravy přímo v mobilu

Když už si chcete snímek doladit, není potřeba sahat po další aplikaci. Telefon umí upravit barevnost, změnit celkovou atmosféru fotografie nebo odstranit drobné rušivé prvky v pozadí.

Praktické je to ve chvíli, kdy vám do záběru někdo nečekaně vstoupí nebo když chcete zvýraznit třeba oblohu při západu slunce. Vše probíhá přímo v telefonu a během pár vteřin.

Na portréty je k dispozici také režim s ohniskovou vzdáleností 85 mm, který pomáhá přirozeně oddělit postavu od pozadí. Hodí se tak třeba na společné jarní fotky nebo momentky venku.

Nejde jen o fotoaparát

vivo V70 FE nabízí baterii s kapacitou 7000 mAh, takže bez problémů zvládne celý den běžného používání bez nabíjení. Nechybí ani odolnost proti prachu a vodě podle standardů IP68 a IP69, která se může hodit při cestování i při pobytu venku.

Dostupnost

Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).

Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.

Související



