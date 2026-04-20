vivo V70 FE přichází s fantastickým fotoaparátem v rámci třídy

Komerční sdělení: Novinka vivo V70 FE přichází s 200Mpx fotoaparátem (1/1,56″) a optickou stabilizací (CIPA 4.0). Vysoké rozlišení zde ale neplní jen roli „papírového“ parametru. V praxi slouží především jako základ pro další práci se snímkem.
Víc detailů pro ořez i zoom
vivo dlouhodobě staví na mobilní fotografii, mimo jiné i díky spolupráci s experty ZEISS. Novinka vivo V70 FE na tuto fotografickou orientaci navazuje po svém. Hlavní roli tu hraje 200Mpx fotoaparát (1/1,56″) s optickou stabilizací obrazu CIPA 4.0 a funkce, které usnadňují další práci se snímkem přímo v telefonu.
Pořízené fotografie obsahují dostatek detailů na to, aby bylo možné snímek dodatečně oříznout nebo přiblížit bez výrazného propadu kvality. Právě z toho vychází i funkce jako Ultra-Clear Photo Crop, která umožňuje pracovat s výřezy přímo v telefonu.
Telefon nabízí až 30× přiblížení s digitálním vylepšením obrazu. Výsledná kvalita je samozřejmě závislá na scéně i světelných podmínkách, ale vyšší nativní rozlišení dává pro podobné úpravy lepší základ než u běžných snímačů s nižším počtem pixelů.
Nechybí ani portrétní režim s ohniskovou vzdáleností 85 mm, který odpovídá tomu, co se pro portrétní fotografii používá i jinde. Výsledkem by mělo být přirozenější podání obličeje a lepší oddělení objektu od pozadí.
Úpravy přímo v systému
Součástí systému jsou i nástroje pro úpravy snímků přímo v zařízení. Umožňují upravit světlo, barevnost nebo odstranit nechtěné objekty ve scéně bez nutnosti sahat po externí aplikaci.
K dispozici jsou také funkce jako AI Magic Weather nebo AI Magic Landscape, které umožňují měnit atmosféru fotografie jednodušší formou, bez ručního nastavování jednotlivých parametrů. Z hlediska používání je podstatné hlavně to, že celý proces zůstává přímo v telefonu a není potřeba fotku exportovat do dalšího softwaru.
Další výbava
vivo V70 FE je vybaven baterií s kapacitou 7000 mAh, což je v této třídě nadstandardní hodnota. Odolnost splňuje stupně IP68 a IP69, takže telefon by měl bez problémů zvládnout prach i kontakt s vodou.
Použit byl AMOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 120 Hz. O výkon se stará čip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, software pak obstarává OriginOS 6 s integrovanými AI funkcemi.
Dostupnost
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.