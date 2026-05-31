Na výlety, vodu i dlouhé letní dny. vivo V70 FE staví na odolnosti, displeji a velké baterii

Letní výlet umí telefon rychle prověřit. Ráno navigace, cestou fotky, přes den zprávy, platby, hudba a večer ještě hledání spoje domů. Do toho slunce, prach, voda nebo nečekaný déšť. vivo V70 FE proto nesází jen na 200Mpx fotoaparát, ale také na odolnost IP68, velký AMOLED displej, 7000mAh baterii a 90W rychlé nabíjení.
Displej pro používání venku
Na výletě se telefon často mění v mapu, foťák, jízdenku, peněženku i obrazovku pro večerní zábavu. vivo V70 FE má 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 2800 × 1260, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 1 900 nitů.
Velký displej oceníte při kontrole trasy v mapách, hledání odjezdu autobusu nebo ukazování fotek ostatním. Není potřeba tolik přibližovat text ani hledat detaily na malé obrazovce. Vyšší jas pomáhá ve chvílích, kdy smartphone používáte na přímém světle, třeba na nádraží, na vyhlídce nebo u vody.
Plynulá 120Hz obnovovací frekvence zpříjemní pohyb v aplikacích, procházení webu i běžné používání během dne.
Větší jistota při používání venku
vivo V70 FE nabízí odolnost IP68, která se hodí hlavně mimo domov. Letní přeháňka, prach na cestě, mokré ruce po koupání nebo telefon položený na stole u bazénu jsou běžné situace, ve kterých je větší odolnost praktická.
Neznamená to, že by telefon měl zbytečně končit ve vodě nebo nahrazovat outdoorovou kameru. Přidává ale větší klid při běžném používání venku, kde podmínky nejsou vždy ideální a počasí se může změnit během pár minut.
Baterie na den mimo zásuvku
Jedním z hlavních parametrů vivo V70 FE je baterie s kapacitou 7000 mAh. Ta se hodí při dnech, kdy telefon používáte od rána do večera. Navigace, focení, hudba, zprávy, placení i sdílení fotek umí baterii prověřit víc než běžný pracovní den.
Když se energie začne blížit ke konci, pomůže 90W rychlé nabíjení. Praktické je to třeba před odchodem z domu, na chatě nebo během krátké pauzy v penzionu. Telefon tak nemusí zůstávat dlouho u zásuvky, aby získal energii na další část dne.
Fotoaparát na výlety, město i dovolenou
vivo V70 FE má hlavní 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací, který se hodí na krajiny, město, momentky z cest i detaily, ke kterým se nechcete nebo nemůžete dostat blíž.
Vysoké rozlišení pomáhá hlavně při následném ořezu. Pokud později zjistíte, že nejzajímavější je jen část záběru, můžete s fotkou dál pracovat bez toho, aby hned ztratila použitelnou kvalitu. Optická stabilizace zase pomáhá při focení z ruky, například večer nebo za horšího světla.
Součástí výbavy je také 8Mpx širokoúhlý fotoaparát pro krajiny, architekturu nebo skupinové snímky a 32Mpx přední kamera na selfie, videohovory nebo krátká videa.
Výbava pro každodenní používání
Uvnitř vivo V70 FE pracuje MediaTek Dimensity 7360 Turbo, doplněný o 8 GB RAM. Nechybí 5G, NFC, USB-C ani dual SIM. Právě tyto prvky možná nepůsobí tak výrazně jako velká baterie nebo displej, při cestování a běžném používání ale hrají důležitou roli.
NFC se hodí na platby, 5G na rychlé sdílení fotek a dual SIM oceníte třeba při oddělení pracovního a osobního čísla. Díky většímu úložišti podle zvolené varianty zůstává prostor i na fotky, videa, offline mapy nebo stažené playlisty.
Venkovní používání bez zbytečného strachu
vivo V70 FE kombinuje vlastnosti, které se v létě dobře doplňují. Velký AMOLED displej pro mapy a zábavu, odolnost IP68 pro venkovní používání, 7000mAh baterii na dlouhé dny a 200Mpx fotoaparát pro fotky z cest.
Dává tak smysl jako smartphone na výlety, dovolenou i běžné letní dny, kdy nechcete pořád řešit nabíječku, počasí nebo to, jestli na displeji něco dobře uvidíte. Stačí ho vzít s sebou a používat podle toho, jak se den vyvine.
Dostupnost a cena
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB.
V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty). Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).