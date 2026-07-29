vivo V70 Lite 5G se začalo prodávat v Česku. V akci vyjde na 8 999 Kč

vivo poslalo na pulty českých obchodů novinku střední třídy V70 Lite 5G. Telefon staví na velké baterii, 50MPx fotoaparátu Sony a jasném AMOLED displeji, to vše v tenkém těle. Startovací cena je 10 999 Kč, u vybraných prodejců ale do konce července platí sleva 2 000 Kč – novinku tak pořídíte za 8 999 Kč.
Jasný displej a baterie 6 500 mAh v tenkém těle
Čelní straně dominuje 6,77palcový AMOLED displej s rozlišením FHD+, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 000 nitů, doplněný o HDR10+ a certifikaci SGS Low Blue Light. Otisky prstů snímá optická čtečka přímo v displeji. Do těla o tloušťce pouhých 7,6 mm a hmotnosti 194 g se přitom vešla baterie BlueVolt s kapacitou 6 500 mAh, která slibuje pohodlnou celodenní výdrž. Dobíjení řeší 90W FlashCharge s nabitím z 1 na 100 % zhruba za 52 minut, při hraní navíc odlehčuje baterii funkce Bypass Charging. vivo počítá s pětiletým zdravím baterie díky podpoře nejméně 1 600 nabíjecích cyklů. Zvuk obstarává dvojice stereo reproduktorů se 400% hlasitostí, odolnost je na úrovni IP65.
Fotoaparát Sony s 50 megapixely a AI funkcemi
Hlavní fotoaparát využívá 50MPx snímač Sony IMX882 o velikosti 1/1,95″ se světelností f/1,79 a nabízí 2× bezeztrátový zoom se zachováním detailů. Doplňuje jej 8MPx ultraširokoúhlý objektiv se 120° záběrem, oba zadní fotoaparáty mohou využít kruhové přisvětlení Aura Light. V průstřelu displeje sedí 32MPx selfie kamera a video ve 4K zvládá přední i zadní fotoaparát. O lepší snímky se starají AI funkce vivo – AI Master Aura Light Portrait pro portréty ve slabém světle, algoritmus Super Night pro noční záběry a nástroje jako AI UHD, AI Erase nebo režimy Film Camera a Retro Filter.
Dimensity 7400-Turbo, 6 GB RAM a Android 16
Výkon zajišťuje osmijádrová platforma MediaTek Dimensity 7400-Turbo vyráběná 4nm procesem. Na českém trhu se novinka prodává v konfiguraci s 6 GB operační paměti a 256GB úložištěm, které nelze rozšířit paměťovou kartou. Hráčům pomáhá režim Ultra Game Mode a chladicí systém Smart Cooling pro stabilnější výkon při delších seancích. Software staví na nadstavbě Funtouch OS 16 nad Androidem 16 a přidává AI funkce jako AI Captions, integraci Google Gemini i nástroje zaměřené na soukromí. Na výběr jsou tři barevné varianty – černá, modrá a růžová – s průhledným modulem fotoaparátu a plochým displejem.
Cena a dostupnost
vivo V70 Lite 5G je na českém trhu k dispozici od začátku července s doporučenou cenou 10 999 Kč za verzi 6 GB / 256 GB. U vybraných prodejců ale až do konce července platí sleva 2 000 Kč, díky které novinka vyjde na 8 999 Kč.