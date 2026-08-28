Vezměte si své pokémoní dobrodružství kamkoli: SanDisk slaví 30 let Pokémon

SanDisk před pár dny představil dvě nová úložná řešení s oficiální licencí od společnosti The Pokémon Company International: USB-C™ flash disk SANDISK® Pokémon, edice Mew, a přenosný SSD disk SANDISK® Pokémon, edice Mewtwo, které spojují osvědčený výkon značky SanDisk s designem vzdávajícím hold dvěma ikonickým Pokémonům. Nové produkty, které oslavují 30 let existence komunity fanoušků Pokémonů, nabízejí komplexní úložný systém pro dnešní životní styl s více zařízeními a fanouškům usnadňují ochranu, přenášení a správu jejich digitálního obsahu. Nová řada, která se vyznačuje osvědčeným výkonem společnosti SanDisk a designem inspirovaným Pokémonem, vzdává hold franšíze, která potěší fanoušky po celém světě.
Tyto disky, vytvořené pro tvůrce, sběratele i trenéry Pokémonů, se vyznačují reliéfními 2D povrchy s motivy Mew a Mewtwo a zároveň nabízejí přenosnost, kompatibilitu a spolehlivost, kterou uživatelé od společnosti SanDisk očekávají. Ať už jde o zálohování fotografií z conů, organizaci záznamů z her, přenos kreativních projektů nebo rozšíření úložného prostoru napříč kompatibilními zařízeními, nová kolekce proměňuje každodenní úložiště ve funkční sběratelský kousek, díky kterému si fanoušci mohou vzít kousek světa Pokémonů s sebou, kamkoli je jejich další dobrodružství zavede.
Každý disk je navržen tak, aby vyhovoval individuálním potřebám v oblasti úložiště, a to s ohledem na jedinečné vlastnosti postav Mew a Mewtwo.
- SANDISK® Pokémon Portable SSD, edice Mewtwo – Tento vysoce výkonný přenosný SSD, inspirovaný výjimečnou silou Mewtwoa, je až pětkrát rychlejší než tradiční přenosné pevné disky¹ s rychlostí čtení až 1 000 MB/s² a vyznačuje se odolným provedením s ochranou proti pádům z výšky až dvou metrů.³ Disk, určený pro uživatele pracující s většími soubory, včetně fotografií, videí a kreativních projektů, kombinuje spolehlivost s kompaktními rozměry. K dispozici v kapacitách 500 GB a 1 TB.⁴
- USB-C™ flash disk SANDISK® Pokémon, edice Mew – Tento kompaktní USB-C™ flash disk, inspirovaný lehkostí a elegancí Mew, nabízí úložný prostor až 128 GB⁴ v kapesním provedení. Je kompatibilní s podporovanými telefony, tablety a počítači a poskytuje pohodlný způsob ukládání, přenosu a přístupu k fotografiím, videím a běžným souborům napříč zařízeními.
„Pokémon již po celé generace podněcuje kreativitu, představivost a vytváří osobní vazby. V době, kdy fanoušci oslavují 30. výročí, jsme chtěli vytvořit produkty, které budou tomuto odkazu důstojné,“ uvedla Susan Park, viceprezidentka pro řízení spotřebitelských produktů ve společnosti SanDisk. „Mew a Mewtwo, ikonické a mocné postavy, patří mezi nejoblíbenější a na první pohled rozpoznatelné Pokémony. Spojením trvalé přitažlivosti těchto dvou Pokémonů s osvědčeným výkonem a spolehlivostí společnosti SanDisk nabízíme fanouškům nové způsoby, jak si uchovat okamžiky, vzpomínky a výtvory, na kterých jim nejvíce záleží.“
Přenosný SSD disk SANDISK® Pokémon, edice Mewtwo, a USB-C™ flash disk SANDISK® Pokémon, edice Mew, jsou k dispozici od dnešního dne. Další informace najdete na úvodní stránce portfolia SANDISK Pokémon.