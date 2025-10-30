MS ve fotbale 2026 se blíží! Sandisk představuje oficiálně licencované produkty, které zachycují a uchovávají historii fotbalu

Společnost Sandisk zahájila odpočítávání do startu mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026™ uvedením své kolekce oficiálně licencovaných produktů. Kolekce oficiálně licencovaných produktů SANDISK® pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, která byla speciálně vytvořena pro jednu z nejsledovanějších sportovních událostí, umožňuje fanouškům, tvůrcům i profesionálům zachytit, uchovat a znovu prožít nejikoničtější momenty z největší sportovní události na světě.
Produkty, které spojují tradici s inovací, ctí hostitelské země a ikonické momenty prostřednictvím USB-C™ disků inspirovaných píšťalkou, SSD disků v barvách turnaje a profesionálních paměťových karet pro zachycení historických okamžiků. Každý produkt hrdě nese oficiální licenční značky mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ a detaily inspirované hostitelskou zemí, což z nich dělá autentické kousky fotbalové historie.
„Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude pravděpodobně jednou z nejvíce nahrávaných, zaznamenaných a sdílených sportovních událostí v historii lidstva. Společnost Sandisk je hrdá na to, že může přispět k tomu, aby žádný okamžik nezůstal nepovšimnutý,“ řekla Janet Allgaier, senior viceprezidentka pro spotřebitelské produkty ve společnosti Sandisk. „Díky našim oficiálně licencovaným produktům vybavujeme nejvášnivější fanoušky a tvůrce na světě nástroji, které jim umožní uchovat si svůj vlastní kousek fotbalové historie.“
Kolekce oficiálně licencovaných produktů SANDISK® pro mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ zahrnuje:
- USB flash disk SANDISK® USB-C™ FIFA World Cup 2026™ Edition inspirovaný píšťalkou.
- Přenosný SSD disk SANDISK® Portable SSD FIFA World Cup 2026™ Edition.
- Kartu SANDISK® CFexpress™ Type B FIFA World Cup 2026™ Edition a kartu SANDISK® SD UHS-II FIFA World Cup 2026™ Edition.
Jedinečné USB-C flash disky inspirované píšťalkou budou k dispozici v globální edici a edicích hostitelských zemí pro Spojené státy, Kanadu a Mexiko, zatímco prémiový SANDISK® USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026™ Gold Edition bude uveden na trh počátkem roku 2026. Každý produkt je navržen tak, aby poskytoval profesionální výkon a zároveň sloužil jako památeční předmět turnaje.
Mezi klíčové vlastnosti všech produktů patří:
- Okamžité přenosy: USB flash disk SANDISK® USB-C™ FIFA World Cup 2026™ Edition inspirovaný píšťalkou usnadňuje rychlé přenosy souborů z zařízení a správu obsahu na cestách, takže fanoušci a tvůrci mohou být vždy v obraze.
- SSD Excellence: Přenosný SSD disk SANDISK® FIFA World Cup 2026™ Edition nabízí až 1 TB* úložného prostoru pro rychlé a spolehlivé zálohování počítače a přenos souborů.
- 8K Excellence: Karta SANDISK® CFexpress™ Type B FIFA World Cup 2026™ Edition a karta SANDISK® SD UHS-II FIFA World Cup 2026™ Edition jsou navrženy pro nahrávání videa v rozlišení 4K a 8K1 a bleskurychlé sériové fotografování, což profesionálům umožňuje zachytit ty nejdůležitější okamžiky.
- Odolnost pro turnaj: Vyrobeno tak, aby odolalo vášni tvůrců, fanoušků i profesionálů, ať už při zachycování záběrů z finálového zápasu nebo při cestování ze stadionu na stadion.