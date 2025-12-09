Recenze SanDisk Extreme Fit: Nejmenší 1TB flashka na světě, kterou si zamilujete

Když se řekne flash disk, většina z nás si představí něco, co z USB portu vyčuhuje jako nechtěná anténa a překáží vždy ve chvíli, kdy potřebujete položit notebook na klín. SanDisk ale přichází s řešením, které tenhle letitý problém maže jedním elegantním tahem. Extreme Fit USB-C je totiž úložiště, které si zapojíte do MacBooku a doslova o něm nevíte. A právě to je jeho tajná zbraň. Tento kousek mi nedávno dorazil na vyzkoušení a protože mě podobné technologické libůstky opravdu baví a rád je využívám, je na čase vás s ní seznámit.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled připomíná SanDisk Extreme Fit USB-C spíš malý USB přijímač k bezdrátové myši než plnohodnotnou 1TB flashku. Ostatně, asi nikoho nepřekvapí, že s rozměry 18,5 × 13,7 × 16 mm a hmotností pouhé tři gramy jde o nejmenší 1TB USB-C úložiště, jaké jsem kdy testoval. A zrovna u tohoto typu příslušenství to není jen hezká vlastnost, ale zásadní výhoda, protože jej jednou připojíte a pak už máte vystaráno.
Vzhledem k tomu, že tato flashka využívá univerzální USB-C port, stačí ji zasunout do MacBooku, iPhonu, iPadu nebo PC a disk okamžitě funguje jako přirozené rozšíření vnitřního úložiště. V iPhonu či iPadu pak funguje standardně přes aplikaci Soubory.
Co se pak týče úložných kapacit, SanDisk do téhle miniaturní krabičky nacpal 64 GB až 1 TB úložného prostoru, což je upřímně dost na to, abyste měli u sebe kompletní archiv RAWů, několik 4K videí nebo pracovní projekty, které byste jinak museli skladovat externě nebo v cloudu. Přenosové rychlosti se drží na hodnotě až 400 MB/s pro čtení, což je v kombinaci s USB 3.2 Gen 1 solidní parametr. Jasně, na přesuny obřích věcí o velikosti vyšších stovek GB to ideální není, ale na běžné přenosy, exporty i každodenní práci bohatě tato rychlost stačí.
Stěžovat si nemůžu ani na zpracování. Tělo je totiž pevné, matné a prakticky nezničitelné. Ani při dlouhém připojení k zařízení nehřeje, neviklá se a nevystupuje z portu víc, než je nezbytně nutné. A co je klíčové – nepřekáží. To je mimochodem vlastnost, kterou oceníte až v praxi, protože takhle malý disk opravdu můžete mít v počítači zapojený neustále.
Fotogalerie
Testování
Testovat podobný technologický kousek je svým způsobem nejjednodušší práce na světě. Stačí jej totiž zasunout do vašeho Macu, zvyknout si na vyšší úložiště, pak na něj do jisté míry zapomenout a následně už jen sledovat, zda vás něčím omezuje či nikoliv. A musím říci, že jsem za dobu testování na žádné zásadní omezení nenarazil. Při reálném používání se totiž naopak ukazuje, že Extreme Fit je přesně ten typ příslušenství, které nemá ambici ohromit parametry, ale spíš vás nenásilně doprovázet každý den a to s maximální možnou spolehlivostí.
Ať už si potřebujete někam „bokem“ uložit složku s fakturami, dokumenty či třeba fotkami, máte díky této takřka neviditelné flashce jedinečnou možnost tak učinit. A jakmile bude dané soubory třeba mít lokálně na disku v počítači, přenosová rychlost 400 MB/s vám pro většinu snadných akcí bohatě postačí, maximálně pár vteřin počkáte.
Osobně mě mile překvapilo, že reálná přenosová rychlost se skutečně drží blízko udávané čtyřstovky při čtení, při zápisu pak záleží na kapacitní verzi a typu kopírovaných souborů, ale i tak jde o jeden z nejrychlejších miniaturních disků svého druhu. A co je důležité, nikdy jsem nenarazil na problém se stabilitou. Disk se nepřehřívá ani po delším kopírování, takže nehrozí zpomalování výkonu. Na běžné „kancelářské“ ukládání je tedy opravdu jako stvořený.
V SanDisku navíc mysleli i na správu souborů. Tato flashka je totiž kompatibilní i s aplikací Memory Zone pro macOS i Windows, která nabízí jednoduché zálohování, obnovu i automatické řízení úložiště. Pokud jste si tedy doposud nenašli cestu k zálohování, myslím si, že tato flashka by vás to mohla konečně naučit, protože o ní vlastně prakticky nevíte a zároveň udělá vše za vás.
Fotogalerie #2
Resumé
SanDisk Extreme Fit USB-C přestanete po pár dnech používání vnímat, ale přesto jeho úložiště pocítíte, což je vlastně pro tento typ produktu jeho největší pochvala. V nejvyšší 1TB verzi nabízí obrovskou kapacitu v těle menším než nehet palce, solidní rychlost čtení a zápisu, absolutní nenáročnost a kompatibilitu s počítači, tablety i mobily s USB-C.
Pokud tedy hledáte úložiště, které může být připojené permanentně, nechcete tahat externí disky a zároveň potřebujete 1 TB prostoru navíc, tady zkrátka není o čem přemýšlet. Extreme Fit je jeden z nejpraktičtějších USB-C disků na trhu, protože je malý, rychlý, spolehlivý a připravený fungovat dřív, než si uvědomíte, že ho vůbec máte.
SanDisk Extreme Fit USB-C lze zakoupit zde