SanDisk představil nová SSD pro NAS. Nabídnou až 14 900 MB/s a životnost 14 PBW

Společnost Sandisk dnes představila portfolio SSD disků SANDISK® NAS s vysokou životností, které jsou speciálně navrženy pro moderní prostředí síťových úložišť (NAS). Vzhledem k tomu, že profesionální uživatelé a malé podniky generují stále více dat a stále více se spoléhají na kolaborativní pracovní postupy s nepřetržitým provozem, hledají uživatelé spolehlivá a vysokorychlostní řešení soukromého cloudu využívající NAS. Nové SSD disky SANDISK® NAS 600 SATA a SANDISK® NAS 800 NVMe™ jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivý a konzistentní výkon, vysokou odolnost a škálovatelnost, které jsou nezbytné pro dnešní náročné pracovní zátěže v prostředích NAS.
Nové portfolio SSD disků NAS od společnosti SanDisk, určené k zrychlení hybridních a all-flash systémů NAS, zahrnuje dva vysoce odolné a výkonné SSD disky navržené pro víceuživatelské nebo náročné pracovní úlohy kreativních profesionálů.
SSD disk SANDISK NAS 600 SATA, optimalizovaný pro kreativní profesionály a malé podniky, které modernizují své NAS systémy nahrazením pevných disků (HDD) SSD disky nebo zvyšují jejich výkon přidáním cache nebo vrstvy SSD. Nový SSD disk nabízí vysokou odolnost s až 2 500 TBW1 (model 4 TB) a až 2,25 milionu hodin MTTF1, čímž podporuje náročné pracovní zatížení více uživatelů. Díky formátu 2,5“/7 mm SATA se tento disk vejde do stávajících 3,5“ pozic pro disky v NAS2, které podporují 2,5″ SSD, a nabízí sekvenční čtení až 560 MB/s3 bez mechanického hluku, což z něj činí dostupnou možnost upgrade z pevných disků (HDD). Je navržen pro spolehlivý provoz v RAID polích a více diskových konfiguracích. V týmovém prostředí i při práci s objemnými daty zajišťuje stabilně vysoký výkon. Vyšší produktivita navíc pomáhá efektivně snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO). K dispozici v modelech s vysokou životností od 500 GB až po 4 TB4.
SSD SANDISK NAS 800 NVMe s rozhraním PCIe® 5.0, určený pro nasazení v all-flashových a hybridních NAS systémech s náročnými nebo podnikově kritickými úlohami, je navržen s vysokou životností až 14 PBW¹ (7,68 TB) a lze jej využít pro ukládání do mezipaměti, vrstvení úložišť nebo jako primární úložiště. Poskytuje rychlosti náhodného čtení/zápisu až 2,3 milionu/2 miliony IOPS³ (3,84 TB) a rychlosti sekvenčního čtení/zápisu až 14 900/13 200 MB/s³ (1,92 TB) pro prostředí s více uživateli spolupracujícími na společných úkolech, databáze, virtualizaci, tvorbu obsahu nebo agentní umělou inteligenci. Spolehlivě funguje v náročných NAS prostředích a je testován s mnoha předními NAS systémy z hlediska kompatibility s formátem M.2 2280. Vyberte si kapacitu od 960 GB do 7,68 TB⁴ s technologií SANDISK® TLC 3D NAND.
Rostoucí důraz na integraci soukromých cloudů, správu a kontrolu lokálních dat i dat v oblasti umělé inteligence přispívá k nárůstu poptávky po spolehlivých úložných řešeních, která pomáhají chránit cenný obsah a data zásadní pro chod podniku.
„Způsob, jakým uživatelé využívají NAS, se zásadně změnil,“ uvedl Anil Moolchandani, viceprezident pro produktový management ve společnosti Sandisk. „Dnešní profesionální uživatelé, kreativní profesionálové a malé podniky spravují rozsáhlejší datové sady, spolupracují napříč týmy a spoléhají se na systémy, které musí fungovat nepřetržitě. Portfolio SANDISK® NAS jsme vytvořili právě proto, abychom vyhověli těmto měnícím se požadavkům, a nabídli tak uživatelům SSD disky, které usnadňují modernizaci stávajících NAS prostředí nebo umožňují plně využít výkon all-flash řešení.“
SSD SANDISK® NAS 600 SATA i SSD SANDISK® NAS 800 NVMe™ budou k zakoupení od září na webu Sandisk.com a u vybraných maloobchodníků a internetových prodejců po celém světě. Další informace najdete zde.