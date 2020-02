Minirecenze SanDisk Extreme PRO Portable SSD: Rychlík, který se pohodlně vejde do kapsy

O tom, že datového prostoru – zejména pak u MacBooků – není nikdy dost, asi nemá smysl dlouze psát. Zrovna MacBooky používá spousta fotografů, potažmo videomakerů, kteří o velké objemy dat nemají vůbec nouzi. Nejde o to, že máte doma či ve studiu bezedný NAS, data je potřeba ukládat i při práci v terénu nebo na cestách. Nehodil by se vám třeba kapesní – a zároveň „datově objemný“ a velmi rychlý SanDisk Extreme PRO Portable SSD?

SanDisk Extreme PRO Portable SSD je nástupcem modelu bez přívlastku PRO, od kterého se mírně liší designem, o něco více kapacitou a zásadně pak rychlostí. Nebýt redesignu výřezu v pravém horním rohu, snadno byste si oba modely spletli. Nový typ s označením PRO má o něco větší trojúhelníkový otvor, který je stejně jako celý obvod této placičky lemovaný oranžově eloxovaným hliníkovým rámem. SanDisk Extreme PRO Portable SSD je menší než obstarožní iPhone 4 (tedy telefon „normálních rozměrů“) – s rozměry 57 × 110 × 10 mm a hmotností 80 gramů jej můžete nosit v kapsičce u košile. A když vám náhodou vypadne, nemělo by se mu nic stát. Toto zařízení má navíc krytí IP55 – částečnou ochranu před prachem a proti tryskající vodě.

Externí disk SanDisk Extreme PRO Portable SSD se vyrábí ve třech kapacitách: 500 GB, 1 TB a 2 TB. Rozhraní je typu USB 3.1 druhé generace (rychlost 10 Gbit/s), konektor USB-C. Výrobce deklaruje rychlost čtení až 1 050 MB/s (zápis může být pomalejší) – to jsou slušné fofry!

Na krátké testování jsem bohužel neměl k dispozici dostatečně výkonný referenční stroj, ale jen starší MacBook Air s USB 3.0, čili počítač s „ÚeSBéčkem“ o poloviční rychlosti 5 Gbit/s. I tak byly ale přenosové časy velmi rychlé. Nejprve jsem několikrát zkusil kopírovat 200 fotografií (RAW + JPEG) o celkovém obejmu 7,55 GB. Jak ve směru MacBook Air do SanDisk Extreme PRO Portable SSD, tak i obráceně, trvala tato akce průměrně 45 sekund. Poté jsem vzal 8 videí v celkové velikosti 15,75 GB. Z Macu na disk 40–45 sekund, obráceně pak něco málo přes minutu. To je velmi slušné, co říkáte?

Mimochodem, ona proklamovaná rychlost tohoto externího disku se samozřejmě neprojevuje pouze při prostém kopírování nebo přesouvání dat. Díky ní lze také se soubory na disku pracovat bez omezení tak, jako by byly uložené na systémovém disku počítače. Že je možné SanDisk Extreme PRO Portable SSD využívat také jako úložiště pro Time Machine, to je asi každému jasné hned.

Pracujete-li s citlivými daty, můžete využít software SanDisk SecureAccess, umožňující 128bitové AES šifrování dat na disku. Na samotném Portable SSD najdete instalační soubor pro Windows, pro Mac OS si jej musíte stáhnout z webu SanDisku.