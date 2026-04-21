NAB 2026: SanDisk představuje novou kartu CFexpress 4.0 typu B a vylepšené SD karty V90 a V60

Sandisk na veletrhu NAB 2026 představila své nejnovější inovace v oblasti profesionálních paměťových karet: novou generaci karty SANDISK Extreme PRO® CFexpress 4.0 typu B a aktualizované karty SANDISK Extreme PRO® SDXC™ UHS-II V60 a V90 s novou kapacitou 2 TB a vyššími rychlostmi.
Vzhledem k tomu, že produkční pracovní postupy se stále více zaměřují na 6K, 8K a záznam s vysokou přenosovou rychlostí, posouvají se požadavky na úložiště směrem k vyšším kapacitám, trvalému výkonu a menšímu počtu přerušení na natáčení.
Karta SANDISK Extreme PRO® CFexpress 4.0 Type B
Nejnovější karta CFexpress od společnosti Sandisk nabízí rychlosti čtení až 3700 MB/s a zápisu až 3500 MB/s, s trvalým výkonem navrženým pro záznam videa s vysokou přenosovou rychlostí. S kapacitami až 4 TB podporuje delší nahrávací relace a vysokorychlostní záznam v rozlišení až 12K.
Dostupné v červnu.
Karta SANDISK Extreme PRO® SDXC™ UHS-II V90
Karty V90, vyvinuté pro špičkovou foto a video produkci, podporují 8K video a trvalý vysokorychlostní záznam s kapacitou až 2 TB. Jedna karta o kapacitě 2 TB pojme více než 1 118 minut videa v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Tato karta nyní nabízí rychlost čtení až 310 MB/s a rychlost zápisu až 305 MB/s (512 GB – 2 TB).
Dostupné nyní.
Karta SANDISK Extreme PRO® SDXC™ UHS-II V60
S kapacitami až 2 TB je řada V60 určena pro pokročilé uživatele a profesionální fotografy a kameramany, kteří pořizují 6K video a fotografie ve vysokém rozlišení. Nyní nabízí rychlost čtení až 300 MB/s a rychlost zápisu až 250 MB/s, což umožňuje delší natáčení bez časté výměny karet (256 GB–2 TB).
Dostupné v červnu.