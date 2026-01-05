Sandisk mění značku SSD disků WD_BLACK a WD Blue NVMe na SANDISK Optimus

Sandisk dnes na veletrhu Consumer Electronics Show (CES® 2026) oznámila, že její renomovaná řada interních SSD disků pro hráče, tvůrce a profesionály bude nově nést název SANDISK Optimus™. Nové označení této rodiny produktů odráží zaměření na špičkový výkon, technickou dokonalost a tradici důvěry ve flash paměti. Výkonná kolekce interních úložných řešení SANDISK Optimus™ zahrnuje tři produktové řady: SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX a SANDISK Optimus™ GX PRO.
Nová řada SanDisk Optimus™ přichází s výrazným designem, který čerpá z inovací a ikonického dědictví značky. Tento krok otevírá prostor pro budoucí růst a rozšiřuje nabídku tak, aby přesně vyhovovala potřebám hráčů, tvůrců i profesionálů.
Nový vzhled oslavuje tradici a snahu přinášet technologie, které uživatele skutečně baví. Přestože SanDisk Optimus přináší svěží vizuální styl, ve skutečnosti staví na prověřené kvalitě a spolehlivosti, hodnotách, které ze značky SanDisk udělaly legendu v oboru flash pamětí.
„Značka SANDISK Optimus™ předefinovává význam výkonu pro potřeby spotřebitelů,“ řekla Heidi Arkinstall, viceprezidentka pro globální spotřebitelskou značku a digitální marketing ve společnosti Sandisk. „Naše produkty pokrývají více segmentů a díky této změně usnadňujeme spotřebitelům nalezení správného řešení pro jejich potřeby.“
S řadou SanDisk Optimus™ je orientace v nabídce mnohem intuitivnější. Portfolio pokrývá široké spektrum segmentů a umožňuje uživatelům rychle identifikovat správnou úroveň výkonu pro jejich konkrétní využití:
- Produktová řada SANDISK Optimus™ – Navržena jako benchmark výkonnosti, vytvořena pro tvůrce obsahu, kteří vyžadují rychlejší a plynulejší výpočetní výkon. Tyto disky poskytují správnou rovnováhu mezi rychlostí a cenovou dostupností. Dříve prodávané pod značkou WD Blue®, včetně SSD WD Blue SN5100 NVMe™.
- Produktová řada SANDISK Optimus™ GX – hraní bez omezení, určené pro hráče, kteří požadují bleskurychlé načítání, větší kapacitu a energetickou účinnost. Dříve prodávané pod značkou WD_BLACK™, včetně SSD WD_BLACK SN7100 NVMe.
- Produktová řada SANDISK Optimus GX PRO – vlajková loď portfolia značky SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX PRO představuje vrchol výkonu. Tyto disky jsou určeny pro vývojáře, profesionály a hráče, kteří hledají nejnovější technologické průlomy a nekompromisní výkon a chtějí sestavit AI PC, pracovní stanice nebo high-end PC. SANDISK Optimus™ GX PRO kombinuje špičkové technologie úložišť se zvýšenou kapacitou. Dříve prodávané pod značkou WD_BLACK™, včetně SSD WD_BLACK SN8100 NVMe.
„Miliony lidí po celém světě znají a důvěřují našim interním diskům a nová značka SANDISK Optimus dokonale odpovídá síle našeho portfolia,“ řekl Anil Moolchandani, viceprezident pro produktový management klientů ve společnosti Sandisk. „Řada interních SSD produktů je navržena tak, aby splňovala požadavky vývojářských pracovních postupů a herních prostředí pro profesionály, hráče a další profesionální uživatele.“
Přechod od značek WD_BLACK™ a WD Blue® k identitě značky SANDISK Optimus™ začíná dnešním oznámením, přičemž produkty s aktualizovanou značkou by se měly dostat do vybraných maloobchodních prodejen po celém světě v první polovině roku 2026, kde budou k dispozici k nákupu, předobjednávce nebo oznámení. Další informace najdete na Sandiskoptimus.com nebo sledujte značku SANDISK Optimus na Instagramu nebo Facebooku.